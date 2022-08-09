После оккупации в Лачине незаконно поселились армяне с Ближнего Востока

После оккупации осуществлялось незаконное заселение путем переселения армян с Ближнего Востока.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева на его странице в Twitter.

"Репортаж Роберта Сиили в The Times о незаконной оккупации, сожжении и разграблении Арменией села Забух Лачинского района в 1992 году. После оккупации было осуществлено незаконное переселение армян с Ближнего Востока. Рукописи не горят", - говорится в публикации.