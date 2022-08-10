https://news.day.az/politics/1485961.html Новый посол Германии прибыл в Азербайджан
Новый посол Германии прибыл в Азербайджан
Новый посол Германии Ральф Хорлеманн прибыл в Азербайджан.
Как передает Day.Az, об этом сообщается в Twitter-аккаунте посольства Германии в Азербайджане.
"Приятно начинать свою карьеру в качестве посла в Азербайджане. Я с нетерпением жду знакомтсва с этой прекрасной страной и укрепления германо-азербайджанских связей в ближайшие годы", - говорится в публикации.
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