Новый посол Германии прибыл в Азербайджан

Новый посол Германии Ральф Хорлеманн прибыл в Азербайджан.

Как передает Day.Az, об этом сообщается в Twitter-аккаунте посольства Германии в Азербайджане.

"Приятно начинать свою карьеру в качестве посла в Азербайджане. Я с нетерпением жду знакомтсва с этой прекрасной страной и укрепления германо-азербайджанских связей в ближайшие годы", - говорится в публикации.