Армения совершает экологический террор против Ирана через реку Араз

Источник: Агентство международной информации Trend

Несмотря на все усилия восстановить мир на Южном Кавказе и за ее пределами после освобождения азербайджанских земель от оккупации, Армения продолжает препятствовать этому процессу. Здесь речь идет не только о неконструктивных действиях Армении в политической плоскости, но и об экологическом терроре, который Ереван совершал и продолжает совершать против своих соседей.

От экологической катастрофы, источником которой является Армения, страдает не только Азербайджан, но и Иран, который неоднократно поднимал вопрос, в частности, о загрязнении реки Араз Арменией. Но по всей видимости, этого недостаточно, так как соседняя страна и по сей день загрязняет эту реку, которая является значимом источником для орошения земель как в Азербайджане, так и в Иране.

В результате деятельности только Мецаморской АЭС в реку Араз ежедневно сбрасывается 12-16 тысяч кубометров радиоактивных отходов, не говоря уже об отходах горнодобывающих компаний на территории Армении. Это ставит под угрозу использование речной воды в качестве питьевого и ирригационного источника.

Трансграничные водные потоки, идущие из Армении и впадающие в реку Араз, буквально стали коллекторами промышленных отходов предприятий, расположенных в Гафане и Гаджаране. Чтобы подтолкнуть Ереван к строительству водоочистных сооружений, этот вопрос неоднократно поднимался как Азербайджаном, так и Ираном, но никаких действий со стороны Армении предпринято не было. Кроме того, посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг сообщил, что несколько лет назад Германия предложила Армении построить очистные сооружения, чтобы остановить загрязнение реки Араз, но вопрос до сих пор не решен. В результате сточные воды промышленных предприятий Армении по-прежнему стекают в реку Араз. По своим размерам река Араз, вторая по величине на Южном Кавказе и самый крупный правый приток Куры, является основным источником воды, и ее загрязнение угрожает безопасности всех приграничных стран.

Загрязнение Арменией водных ресурсов стран региона также грубо нарушает принципы Конвенции ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер. Более того, большую угрозу представляет уровень загрязнения Охчучая, впадающего в Аразу. В связи с состоянием реки были проведены 58 мониторингов. Пробы брались с трех разных направлений реки. Было взято более 150 проб воды и более 180 проб донных отложений. На основе этих образцов был проведен физико-химический анализ. Выяснилось, что уровень загрязнения реки в 5-7 раз превышает норму. К сожалению, ее загрязнение продолжается и сегодня. Уровень содержания в воде тяжелых и других металлов в настоящее время в 5-7 раз больше нормы.

Для Ирана решение экологической проблемы реки Араз имеет принципиальное значение. Иран неоднократно выражал озабоченность загрязнением трансграничных рек и опасностью, которая угрожает реке Араз. На заседании армяно-иранской межправительственной совместной рабочей группы, состоявшемся в Тебризе в ноябре 2019 года, были обсуждены вопросы предотвращения загрязнения реки Араз. В начале 2021 года министр энергетики Ирана отметил, что Ереван не предпринимает достаточных шагов, чтобы остановить сброс отходов в Аразе. В мае 2022 года во время своего визита в Армению генеральный прокурор Ирана поднял перед официальными лицами страны вопрос загрязнения воды и сообщил, что Тегеран и Ереван планируют создать специальную комиссию для расследования загрязнения реки Араз.

Кроме того, недавно на встрече с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым министр иностранных дел Ирана Гусейн Амир Абдуллахиян сказал, что загрязнение реки Араз и экологические проблемы в реке вызывают обеспокоенность Тегерана. А несколько дней назад глава иранской провинции Восточный Азербайджан Абедин Хоррам на встрече с послом Армении в Иране Арсеном Авагяном сказал, что река Араз имеет большое значение для Ирана и что его страна ожидает от Армении серьезных шагов для контролирования отходов горнодобывающей промышленности.

В парламенте Ирана неоднократно проводились обсуждения по поводу загрязнения реки Араз Арменией. В докладах, заслушанных в парламенте страны, отмечалось, что причиной роста онкологических заболеваний среди населения Муганского района Ардебильской области является загрязнение реки Араз Арменией. Иранские докладчики подчеркивали, что Армения нанесла большой ущерб экологии, сбросив в реку радиоактивные отходы. На территории Ирана вдоль реки Араз расположены плодородные земли, здесь развито сельское хозяйство. Местные фермеры используют реку Араз в качестве поливной воды. Загрязнение Арменией речных вод токсическими веществами приводит к снижению продуктивности и росту различных заболеваний среди населения.

Как сказал Trend бывший депутат парламента Ирана Мохаммад Хасаннеджад, загрязнение Арменией реки Араз - очевидная проблема для всех, передает Day.Az.

"Достаточно посмотреть на реку с иранской стороны ниже моста Нордуз. Небольшой ручей с армянской стороны впадает в Араз, и в этом месте голубой цвет воды переходит в цвет цемента. Причина - выброс медьсодержащих отходов. Армянская сторона игнорирует этот вопрос, ждет его решения Ираном. Можно предположить, что либо армянская сторона равнодушна ко всем вопросам, либо Ереван считает, что Иран вынужден соглашаться с Арменией", - сказал он.

Хасаннеджад отметил, что будучи депутатом он посещал в связи с этим Армению, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте.

"Со времен СССР здесь был медный рудник, отходы которого транспортировались в другое место по трубопроводам. Однако позже эти трубопроводы прогнили и в результате отходы начали утекать в реку Араз", - сказал он.

По словам бывшего депутата, загрязнение реки Араз - это не только экологическая проблема, но и проблема безопасности.

"Министерству иностранных дел Ирана следует принять меры для предотвращения загрязнения реки Араз. Я придерживаюсь мнения, что Иран не действовал решительно в этом вопросе", - заключил Хасаннеджад.

Похоже, Тегеран намерен серьезно заняться вопросом восстановления экологической безопасности. Возникает вопрос, сможет ли Иран, наконец, заставить Армению принять соответствующие меры по предотвращению загрязнения окружающей среды, создавшего множество угроз для региона Южного Кавказа? Однако на протяжении многих лет призывы к Еревану действовать на данном этапе не давали никаких результатов. Армения продолжает загрязнять трансграничные воды, угрожая экологической безопасности региона. Азербайджану и Ирану недостаточно предпринять совместные шаги по устранению причиненного экологического ущерба на нынешнем этапе. Подобные шаги со стороны Армении могут помочь решить проблему. В противном случае загрязнение реки Араз может привести к экологической катастрофе не только для Азербайджана и Ирана, но и для всех стран Каспийского бассейна.