Поездки Президента Ильхама Алиева в регионы страны являются одним из показателей значения, придаваемого их развитию и усилению социальной защиты населения

Развитие регионов Азербайджана всегда было одним из приоритетных вопросов. Проводимая работа поспособствовала повышению потенциала развития регионов, улучшению деловой и инвестиционной среды, инфраструктурного обеспечения, качества коммунальных услуг, повышению благосостояния населения и экологической безопасности. Последовательные поездки Президента Ильхама Алиева в регионы служат как всестороннему развитию страны, так и усилению социальной защиты населения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в прошлом и текущем годах состоялись в целом 32 поездки главы государства на освобожденные от оккупации территории и в другие регионы страны.

Наряду с восстановительными работами на освобожденных территориях, в центре внимания Президента Азербайджана находятся и другие города и районы страны, продолжается работа по их развитию, повышению уровня жизни населения.

20 апреля прошлого года в ходе поездки в Гаджигабул Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Гаджигабульского промышленного квартала, церемонии ввода в эксплуатацию автомобильной дороги Гаджигабул-Мугань после реконструкции, презентации агропарка ООО "Aqro Dairy", церемонии ввода в эксплуатацию подстанции "Гарасу", открытии агропарка "Азерсун Шамахы".

15 мая 2021 года в ходе поездки главы государства в Габалинский район были сданы в эксплуатацию новый мост через реку Бум, а также после работ по восстановлению автомобильная дорога, ведущая в поселок Бум. Президент Азербайджана посетил Албанскую церковь Святой Девы Марии в поселке Нидж Габалинского района, среднюю школу №1 и церковь Святого Елисея "Чотари". Также состоялось открытие Габалинского железнодорожного вокзала и однолинейной железной дороги станция Ляки-Габала.

22 июля 2021 года в рамках поездок в Дашкесан, Нафталан, Геранбой и Гянджу Президент Ильхам Алиев ознакомился в Дашкесане с деятельностью интегрированного регионального перерабатывающего участка "Човдар" ЗАО "AzerGold", работами, проводимыми по реконструкции систем водоснабжения и канализации города Дашкесан. Также глава государства ознакомился с аэропортом города Нафталан, принял участие в открытии Нафталанского центрального санатория, в мероприятии по сдаче в эксплуатацию в Нафталане детсада-яслей, открытии автомобильной дороги Алирзалы-Хан Гервенд-Сефикюрд-Тапгарагоюнлу в Геранбое, Геранбойского Олимпийского спортивного комплекса. В Гяндже Президент Азербайджана ознакомился со сценами преступлений, вызванных ракетными ударами Армении.

3 октября 2021 года в ходе поездок в Тертерский и Бардинский районы глава государства открыл автомобильные дороги, ведущие в поселок Суговушан и село Талыш, заложил фундамент автомобильной дороги Талыш-Тапгарагоюнлу-Гашалты-Нафталан, в селе Талыш и поселке Суговушан Тертерского района возвысил флаг Азербайджана. Также Президент Азербайджана принял участие в открытии после реконструкции малых гидроэлектростанций "Суговушан-1" и "Суговушан-2", ознакомился с условиями, созданными в новом доме, построенном для жителя города Тертер на месте разрушенного в результате ракетных ударов вооруженных сил Армении. Также глава государства принял участие в открытии профлицея в Барде.

1 ноября 2021 года Президент Ильхам Алиев в ходе поездок в Шамахинский и Исмаиллинский районы ознакомился с реставрационно-ремонтными работами в мечети Бадоюн в Лагидже, принял участие в открытии нового здания Центра поддержки детей и семей, нового здания полной средней школы №6 имени Натига Бехдиева в городе Исмаиллы, Северо-Западного регионального центра управления SCADA ОАО "Азеришыг" в Шамахы, а также ознакомился с работой, проделанной в Молодежном парке города Шамахы. Глава государства принял участие в открытии детсада-яслей №7 города Шамахы, а также созданного при поддержке Фонда Гейдара Алиева Центра творчества, городского стадиона, Шамахинского центра по выращиванию саженцев винограда, Чарханской сельской средней школы, комплекса святилища-мечети Пирсаат Баба в Шамахы после реставрации и реконструкции.

6 декабря 2021 года Президент Азербайджана в рамках поездки в Губинский район ознакомился с условиями, созданными после реконструкции, капитального ремонта и строительства в Олимпийском спортивном комплексе, принял участие в открытии предприятия по производству упаковочных средств "Quba ABAD Factory", ознакомился с условиями, созданными в средней школе №1, построенной в селе Биринджи Нюгеди Губинского района. Также глава государства принял участие в открытии автомобильной дороги Губа-Гонагкенд, ознакомился с условиями, созданными в новом доме культуры в поселке Гонагкенд Губинского района.

30 января 2022 года во время поездки в Гянджу Президент Азербайджана принял участие в открытии нового здания Гянджинского государственного драматического театра, а также Гянджинского регионального центра "Службы ASAN" номер 2, ознакомился с ходом строительных работ в Гянджинском Дворце спорта, принял участие в открытии локомотивного депо ЗАО "Азербайджанские железные дороги", заложил фундамент Гянджинского мемориального комплекса.

20 марта 2022 года в ходе поездки в Тертерский район Президент Ильхам Алиев принял участие в презентации проложенной в поселок Суговушан современной изолированной и защищенной кабельной линии, ознакомился с ремонтно-восстановительными работами, проведенными в частном доме в поселке, побывал в здании поселковой полной средней школы на 144 ученических места. Также глава государства заложил фундамент новой мечети в поселке Суговушан, принял участие в открытии №-ской воинской части министерства обороны, заложил фундамент туристического комплекса. Кроме того, Президент Азербайджана принял участие в официальном открытии первого учебно-тренировочного сбора по гребле в поселке Суговушан.

12 августа 2022 года в ходе поездок в Исмаиллинский, Агсуинский и Гобустанский районы глава государства ознакомился с работами по реконструкции, проводимыми в связи с созданием инфраструктуры туризма в мавзолее Дири Баба в Гобустанском районе, принял участие в открытии отеля "Basqal Resort & Spa", ознакомился с проводимыми и запланированными строительно-восстановительными работами на территории Государственного историко-архитектурного заповедника "Басгал" в Исмаиллинском районе, принял участие в открытии Центра юных умельцев и Музея государственных символов на Площади флага в городе Агсу. Также глава государства ознакомился с деятельностью ЗАО "Агсу Агропарк".