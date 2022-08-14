На конкурсе «Танковый биатлон» команды выполнили нормативы

На конкурсе "Танковый биатлон", проходящем в рамках "Армейских международных игр-2022" в Москве, на полигоне Алабино, представители стран-участниц выполнили нормативы по технической готовности, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Участвующие в конкурсе военнослужащие успешно справились с поставленными задачами.

Отметим, что конкурс "Танковый биатлон" продлится до 27 августа текущего года.