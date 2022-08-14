https://news.day.az/politics/1487108.html На конкурсе «Танковый биатлон» команды выполнили нормативы - ФОТО
На конкурсе «Танковый биатлон» команды выполнили нормативы - ФОТО
На конкурсе "Танковый биатлон", проходящем в рамках "Армейских международных игр-2022" в Москве, на полигоне Алабино, представители стран-участниц выполнили нормативы по технической готовности, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.
Участвующие в конкурсе военнослужащие успешно справились с поставленными задачами.
Отметим, что конкурс "Танковый биатлон" продлится до 27 августа текущего года.
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