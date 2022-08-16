Армяне вновь сжигают дома - очередной этап эстафеты с унитазами подмышкой

Автор: Теймур Атаев

Социальные сети облетели кадры, свидетельствующие об очередной акции армян, поджигающих свои дома, которые они незаконно построили на оккупированных в течение 30 лет исконных азербайджанских землях. В данном случае речь идет о г. Лачин и с. Забух, которые оккупанты должны покинуть в соответствии с условиями трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 г.

Да, это вандализм. Никак не иначе. Но мы сейчас в большей степени хотели бы сказать о позоре. Позоре для всей армянской нации, представители которой уже запомнились мировому сообществу и тем (в том числе), что, покидая по итогам победоносной войны азербайжанского народа в 2020 г. другие освобожденные от оккупации районы, уносили с собой подмышкой даже унитазы (под аккопманемент устраиваемых ими пожаров).

Какой же позор! Нация, объявляющая себя чуть ли не прародительницей мировых алфавитов, кичащаяся всеми мыслимыми и немсылимыми "первооткрывательствами" во всех практически областях, сжигает дома.

А где же многовековая "великая армянская культура". Где остались "великие завоевания армянской образованности"?

Хотя, быть может, своими факелами ненависти армяне как раз и сжигают остатки своей культуры? Или происходит в корне наоборот, и армяне освещают культуру своего народа?

Знаменитый персидский Персеполь был дотла сожжен Александром Македонским, хотя и сегодня утверждается, что это была своего рода месть за сжигание персами в V веке до н. э. храмов Акрополя в Греции.

Герострат сжёг храм Артемиды в своём родном Эфесе в 356 г. до н. э., сознавшись, что осуществил это варварское действие ради памяти о нем следующих поколений.

В 273 г. римский император Аврелиан разрушил и сжёг знаменитую Александрийскую библиотеку.

Фашисты сжигали книги, несоответствовавшие в их понимании идеологии Третьего рейха. 10 мая 1933 г. в городах Германии были сожжены свыше 20 тыс. книг.

Марк Чепмен в 1980 г. убил знаменитого Джона Леннона, чтобы, по его словам, прославиться.

Спсиок можно продолжить. Но цель ведь не в перечислении такого рода фактов. Вопрос чуть в другом - армяне, сжигая дома и забирая с собой унитазы, тоже хотят запомниться мировому сообществу? Так они уже запомнились. Мало того, на данный момент они проживают еще и в Ханкенди. Но если не пожелают стать гражданами Азербайджана со всеми вытекающими для них положительными результатми от этого шага, тоже начнут сжигать дома и выкручивать краны с унитазами?

Хотя, если они так захотят, пусть объявят об этом заранее. И им предоставят для этого все возможности, чтобы они не бежали с унитазами подмышкой.