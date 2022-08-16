Спонсоры терроризма и варварства: мировое армянство снова против мира в регионе

Автор: Акпер Гасанов

Чтобы понять суть происходящего ныне, нужно вспомнить происходившее ранее. Это аксиома. Приведу конкретный пример. 15 августа - день памяти 23 азербайджанских военнослужащих, погибших на посту Дашбаши между Джебраильским и бывшим Гадрутским районами. Да, именно в этот день в 1993 году около 04:00 члены армянского вооруженного формирования, внезапно атаковавшие пост Дашбаши, зверски убили 23 наших солдат.

Дашбаши был важнейшей позицией для обороны Джебраила. В неравном бою армян было в два раза больше, чем азербайджанских бойцов. Враги, временно захватившие пост в ту ночь, не просто убили 23 молодых джебраильцев, но еще и надругались над их телами и осквернили до неузнаваемости. Вот - принципиально важный момент, свидетельствующий о том, что мы имеем дело с варварами.

Историческая справедливость восторжествовала. В ходе 44-дневной войны имели место ожесточенные бои на этом направлении. Армяне понесли серьезные потери и в итоге пост Дашбаши и одноименное село, расположенные между Джебраильским и Ходжавендским районами, были освобождены от армянской оккупации 27 лет спустя - 20 октября 2020 года. Но память об их зверствах, совершенных 29 лет назад, осталась.

В том числе и потому, что ныне мы видим, что ничего не изменилось в позиции тех, кто всегда поощрял войну, кровопролитие, кто насаждал в армянском обществе азербайджанофобию. Есть документальные свидетельства и видеокадры, показывающие, как азербайджанцев изгоняли из родных мест в Лачине и Забухе. Это был ад. Людям не дали возможности собрать свои вещи. Армянские оккупанты сжигали азербайджанские дома, рисовали повсюду кресты.

Сейчас же армянам, которые три десятка лет жили вне закона, азербайджанская сторона дала время, чтобы они собрали вещи и тихо и спокойно покинуть наши земли. Так вот тихо и спокойно не получается. Есть уже кадры из села Забух, которое совсем скоро перейдет под контроль Азербайджана. На них - некий армянин сжигает дом. Он явно гордится своим варварством.

Почему? Потому, что так воспитан, так простимулирован. Кем? Мировым армянством, армянской диаспорой за рубежом, которая и была спонсором территориальных претензий РА к Азербайджану, инициатором движения "миацум". Они и привели Армению к краху. Сегодняшняя армянская республика - политический, экономический, военный лузер региона. Она лишена многих атрибутов государственности и суверенитета.

Но, все это не привело к изменению сознания и поведения руководителей армянской диаспоры, доказательством чему является то, о чем поведала проживающая в Карабахе армянская журналистка Лилит Шахвердян. По ее словам, армянская диаспора за рубежом пообещала щедрую компенсацию тем незаконным поселенцам, которые сожгут дома, покидая село Забух. То есть, перед нами пример спонсорства вандализма и варварства со стороны мирового армянства.

Того самого, на подпевках у которого находятся так называемые армянские "реваншисты". И вот уже депутат Нацсобрания от блока "Честь имею" Тигран Абрамян на своей странице в ФБ бьет тревогу. Он закатил форменную истерику, реагируя на недавнее заявление Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который ведет регион к миру, к установлению нормальных соседских отношений между странами.

"Президент Азербайджана, обратившись к строительным работам по новому маршруту вдоль "Лачинского коридора", отметил, что за последние 6-7 месяцев работа представителей строительной компании осуществлялась без сопровождения российских миротворцев, и они на месте имели возможность общаться с местными жителями. Общая мысль заключается в том, что за это время между армянами и азербайджанцами не было вражды, установились нормальные отношения и не было необходимости в присутствии российских миротворцев", - рассуждает Абрамян.

После он делает выводы, навязываемые армянскому обществу.

"В политическом смысле речь идет о довольно опасной идее - армяне и азербайджанцы уже могут жить вместе, общаться без посредников. Если учесть, что до истечения 5-летнего срока дислокации миротворцев в Карабахе осталось 3 года, естественно, было понятно, что уже подготавливается основание для того, чтобы требовать высокой цены за не продление или продление срока миротворцев. А любой шаг, программа совместного проживания армян и азербайджанцев - трагедия сама по себе", - резюмирует депутат.

Вот вам свидетельство живучести фашистского тезиса второго президента Армении Роберта Кочаряна о "генетической несовместимости армян и азербайджанцев". Сторонники этой идеи спонсируют вандализм и варварство со стороны армян, покидающих освобожденное в результате операции "Возмездие" село Забух. Они же препятствуют любым шагам к миру между нашими странами и народами. Они же, 29 лет назад, рабовались зверствам, учиненным армянскими оккупантами на посту Дашбаши между Джебраильским и бывшим Гадрутским районами.