Пагубные последствия реваншизма для Армении

Автор: Орхан Амашов,

заместитель главного редактора "Azernews",

политический обозреватель

Месть - сильнодействующее опьяняющее средство, способное провести безнадежно побежденного через мучительно бесплодный процесс поиска отмщения. Когда человек, затаивший недовольство, неизмеримо слабее своего врага, затаенная обида - это путь к саморазрушению.

Свободная военная коалиция

Реваншистские настроения в Армении и среди армянской диаспоры остаются сильными. Его пропагандисты и покровители образуют свободную конфедерацию, в которую входят сторонники Кочаряна-Саргсяна в Национальном собрании Армении, значительные элементы в армии и Армянской Апостольской церкви. Что касается диаспоры, то она имеет кровную идеологическую и финансовую заинтересованность в сохранении изоляции Еревана, внешними поставщиками оружия и другими субъектами, движимыми денежными соображениями.

Это слияние широкого спектра сил находится под угрозой из-за возможности мира, поскольку переход к стабильности сделает их менее последовательными и с меньшей степенью власти над ситуацией в стране.

Церковь, как хранительница армянской национальной идентичности в качестве "богоизбранного народа", даже отдаленно не заинтересована в мирном сосуществовании с Азербайджаном и Турцией. Причина - массовая утрата рычагов воздействия на общество, давно находящееся под воздействием проповеди.

Если Церковь обеспечивает "духовную основу" реваншизма, то современная оппозиция, связанная с бывшим режимом "карабахского клана", придает ему определяемое содержание во внутриполитическом дискурсе.

Учитывая, что основная сила вышеперечисленных группировок проистекает из потворства милитаристским настроениям общества, после подписания всеобъемлющего мирного соглашения с Баку они будут политически истощены, а их электоральная база будет постепенно испаряться.

Динамика "проекты диаспоры vs реалии родины" также изменится, поскольку всемирная армянская диаспора больше не сможет задавать темп или диктовать условия Еревану.

Мир также разрушителен для всех трех элементов, поскольку он противоречит их давнему и глубоко укоренившемуся представлению о том, что азербайджанцы и армяне по своей природе неспособны жить вместе. Бывший президент Армении Роберт Кочарян однажды заявил, что две нации генетически несовместимы, используя эту риторику в более дипломатическом тоне во время переговоров, чтобы продвинуть идею цивилизационной разницы между конфликтующими сторонами.

Чувство истории

Нынешние обстоятельства, заманивающие Армению в ловушку, образуют экзистенциальный момент. Жизненно важно, чтобы его значение было разумно понято. Экзистенциальный смысл заключается не в "потере Карабаха" как таковой, а в неспособности Армении принять эту реальность.

Пашинян, при всех своих слабостях и колебаниях, за последние несколько месяцев предпринял некоторые шаги к окончательному миру. Всякий раз, когда он делал что-то, что можно было бы истолковать как шаг в сторону от логики прежних дней, его злобно обвиняли в предательстве и принесении в жертву "священных" армянских целей на алтарь пораженческого мира с Азербайджаном.

Реваншизм неразрывно переплетается с представлением о том, что сейчас время сопротивления, и вместо того, чтобы "снисходить" до требований Азербайджана, необходимо проводить линию на решительный отказ от положений трехстороннего заявления.

История знает успешные примеры преодоления того, что можно было бы считать неизбежным ходом событий, путем консолидации ресурсов в чрезвычайных обстоятельствах. Турция - очень хороший тому пример.

1919 год стал самой низшей точкой в истории Турции. Тогда Измир был оккупирован греками, а Стамбул, который был на тот момент столицей страны, фактически находился под оккупацией союзников. Правительство султана было полностью парализовано и не могло принимать самостоятельных решений. Это побудило некоторых, казалось бы, здравомыслящих турок, руководствуясь интересами своей страны, предложить мирное соглашение с победителями в Первой мировой войне в качестве наилучшего способа действий.

Было ощутимо чувство пораженчества и предчувствие еще большей беды. Правительство Дамат Мехмед Ферид-паши проповедовало "здравомыслящее отступление", чтобы защитить то, что осталось от Османской империи, принимая требования союзников.

Именно группа сопротивляющихся элементов в побежденной османской армии во главе с Мустафой Кемалем Ататюрком, твердо убежденная в жизненной важности отказа от пораженческого мирного соглашения, организовала масштабное сопротивление со своей недавно созданной базы в Анкаре. Они повернули ход истории вспять, к большому огорчению армян, у которых были свои амбиции по поводу доли пирога в свете расчленения Османской империи.

Парламент в Стамбуле на своем заключительном заседании принял Национальную присягу в январе 1920 г., определяя территории, не оккупированные на момент подписания Мудросского перемирия (1918 г.), населенные турецким большинством и являющиеся родиной турецкого народа. На этой основе исходило правительство Великого национального собрания в Анкаре, проводившее линию сопротивления.

Так и не ратифицированный Севрский договор вошел в анналы истории как мертворожденный. Но само его название до сих пор вызывает возмущение в Турции. Его связь с бесславным принятием поражения и предательства остается ощутимой в турецкой душе.

В сегодняшней Армении есть люди, полностью убежденные в своем патриотизме и чувстве исторической миссии, которые могут подумать, что пора переждать бурю, повернуть вспять "несправедливый ход истории", свергнуть правительство "пораженцев и коллаборационистов" и сохранить достоинство армянской национальной гордости.

И как-то невольно перед подписанием мирного договора с Азербайджаном у Армении, похоже, выработался свой Севрский синдром, предписывающий сопротивляться любым договоренностям с Баку или сближению с Анкарой, и жизненно необходимо пережить мучительный ныне этап. Хватающиеся за соломинку последние предсказатели предвидят, что обстоятельства в конечном итоге могут оказаться достаточно благоприятными, чтобы отомстить и обратить вспять результаты Второй карабахской войны.

Такое мышление в значительной степени составляет суть реваншизма в сегодняшней Армении. Его предпосылка основана на идее, что сопротивление "потере Карабаха" имеет экзистенциальное значение. Вот в чем причина беды.

Ложное убеждение в том, кто является законным владельцем данной территории, и попытка придать ей смысл в духе национального самоопределения составляют основу великого заблуждения, питающего ядовитое и в конечном счете разрушительное желание, которым руководствуются умы реваншистские слои армянского общества.

Что тогда? ...Впереди путешествие, продолжительность которого неизвестна. Кровь еще может пролиться снова.

"Момент облегчения" этой тревоги для Армении наступит тогда, когда Пашинян или его преемник, следуя нравам холодного разума, подпишут мирный договор с Азербайджаном, официально и безоговорочно отказавшись от каких-либо претензий на Карабах.

C оригиналом статьи можно ознакомиться по ссылке.