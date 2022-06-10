Страхи Армении из-за Зангезурского коридора - АКТУАЛЬНО от Орхана Амашова
Автор: Орхан Амашов,
заместитель главного редактора газеты Azernews,
политический обозреватель
В поражении и частичном (пусть и поверхностном) отказе от своих грандиозных амбиций Армения получила ценный шанс реформировать свою самость. Несмотря на некоторые половинчатые блуждания за прошедших полтора года после трёхстороннего соглашения от 10 ноября, Ереван абсолютно ничего не добился в области "очищения души". Очевидно, что побежденная страна наткнулась на тернистый путь неприспособленности, в какой-то мере вступив в непримиримое противоречие со своими собственными интересами.
Армении и Азербайджану еще предстоит прийти к общему пониманию того, как действовать в отношении Зангезурского коридора или Нахчыванского маршрута, который Баку рассматривает как центральный сегмент постконфликтной повестки дня.
Армения согласна с тем, что Азербайджан должен иметь доступ в Нахчыван через Зангезур. Но по-прежнему обеспокоена тем, что, если статья 9 соглашения о прекращении огня будет реализована и контроль за транспортным сообщением будут осуществлять органы Пограничной службы ФСБ России., то суверенитет Армении над собственной территорией будет ограничен де-факто.
В этом суть беспокойства Еревана об экстерриториальности, который видимо представляет собой главный камень преткновения на пути к реализации статьи 9 соглашения от 10 ноября.
Две платформы
Совокупное влияние последних событий под эгидой ЕС и России, а именно третьей трехсторонней встречи при посредничестве Брюсселя и заседания трехсторонней комиссии по разблокировке коммуникаций 3 июня в Москве с некоторыми оговорками усилило центральное место сухопутного пути, соединяющего западный Азербайджан с Нахчываном, в рамках более широкой повестки дня.
В сделанном после встречи заявлении президента Европейской комиссии Шарля Мишеля от 22 мая, были затронуты "принципы, регулирующие маршрут и соответствующие географическим реалиям Зангезурского коридора". 31 мая пресс-секретарь президента ЕК опубликовал письменный документ, в котором указывалось, что "никаких экстерриториальных претензий в отношении будущей транспортной инфраструктуры не существует" и "спекуляции об обратном вызывают сожаление".
3 июня состоялось десятое заседание трехсторонней комиссии по открытию региональных транспортных коммуникаций. Был рассмотрен целый комплекс вопросов, касаемо доступа к транспортным сетям. В том числе обсуждались "возможные маршруты автомагистрали, связывающей материковый Азербайджан с его Нахчыванским эксклавом".
Для Армении, если убрать "коридорную логику", проект приемлем и заслуживает признательности. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подтвердил, что существует распространенное мнение, что "вся транспортная инфраструктура и дороги, которые должны быть разблокированы, должны действовать под контролем тех стран, по территории которых проходят".
Пока Ереван продолжает выставлять напоказ свои опасения, Баку, как на риторическом, так и на практическом уровне, должен действовать решительно. Азербайджан ожидает, что железнодорожный участок Горадиз-Агбанд Зангезурского проекта будет полностью введен в эксплуатацию в следующем году. Несмотря на это, нет никаких признаков того, что Ереван предпринял какие-либо шаги по строительству 43-километрового участка, проходящего через его южную часть.
Три крупные державы
В дополнение к вышеупомянутым двум платформам, касающимся всего спектра нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, несомненное значение имеют отдельные направления, поддерживаемые тремя крупными соседями Южного Кавказа - Турцией, Россией и Ираном.
Анкара полностью поддерживает Баку и сильно заинтересована в достижении неограниченного доступа в Азербайджан через Армению. Хорош нынешний транзитный маршрут через Грузию, который позволяет Турции соединиться как со своим главным союзником, так и с Каспийским морем. Однако новый маршрут через Нахчыван пересекая низменный рельеф будет более быстрым, делая его гораздо более привлекательным и эффективным.
Позиция России уникальна, так как она также является посредником в рамках трехстороннего формата, зародившегося в соглашении о прекращении огня. В целом Кремль заинтересован в воссоединении с Арменией через Азербайджан, минуя тем самым Грузию, а статья 9 означает, что Россия будет иметь контроль над предлагаемым маршрутом.
Однако Иран утверждает обратное. В Тегеране обеспокоены тем, что Зангезурский коридор подорвет его доступ к Армении, поскольку реализация статьи 9 будет равносильна "изменению границ".
Это беспокойство было в некоторой степени умиротворено в марте этого года, когда Азербайджан и Иран подписали Меморандум о взаимопонимании по созданию через территорию Ирана новых коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом Азербайджана и Нахчываном
Однако Баку, и Ереван должны двигаться дальше. Многие в Армении остро осознают безвкусную пустоту пребывания в запутанной мрачной неразберихе. Глухая и слепая к разуму оппозиция, движимая местью, предпочитает буйствовать и сходить с ума. Правительство Пашиняна хотя и не бесцельно, но бессильно в достижении своих целей. При этом Баку остается непоколебим и решителен.
С оригиналом статьи, опубликованной в первой англоязычной газеты Азербайджана "Azernews", можно ознакомиться по ссылке.
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