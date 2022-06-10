Страхи Армении из-за Зангезурского коридора

Автор: Орхан Амашов,

заместитель главного редактора газеты Azernews,

политический обозреватель

В поражении и частичном (пусть и поверхностном) отказе от своих грандиозных амбиций Армения получила ценный шанс реформировать свою самость. Несмотря на некоторые половинчатые блуждания за ​​прошедших полтора года после трёхстороннего соглашения от 10 ноября, Ереван абсолютно ничего не добился в области "очищения души". Очевидно, что побежденная страна наткнулась на тернистый путь неприспособленности, в какой-то мере вступив в непримиримое противоречие со своими собственными интересами.

Армении и Азербайджану еще предстоит прийти к общему пониманию того, как действовать в отношении Зангезурского коридора или Нахчыванского маршрута, который Баку рассматривает как центральный сегмент постконфликтной повестки дня.

Армения согласна с тем, что Азербайджан должен иметь доступ в Нахчыван через Зангезур. Но по-прежнему обеспокоена тем, что, если статья 9 соглашения о прекращении огня будет реализована и контроль за транспортным сообщением будут осуществлять органы Пограничной службы ФСБ России., то суверенитет Армении над собственной территорией будет ограничен де-факто.

В этом суть беспокойства Еревана об экстерриториальности, который видимо представляет собой главный камень преткновения на пути к реализации статьи 9 соглашения от 10 ноября.

Две платформы

Совокупное влияние последних событий под эгидой ЕС и России, а именно третьей трехсторонней встречи при посредничестве Брюсселя и заседания трехсторонней комиссии по разблокировке коммуникаций 3 июня в Москве с некоторыми оговорками усилило центральное место сухопутного пути, соединяющего западный Азербайджан с Нахчываном, в рамках более широкой повестки дня.

В сделанном после встречи заявлении президента Европейской комиссии Шарля Мишеля от 22 мая, были затронуты "принципы, регулирующие маршрут и соответствующие географическим реалиям Зангезурского коридора". 31 мая пресс-секретарь президента ЕК опубликовал письменный документ, в котором указывалось, что "никаких экстерриториальных претензий в отношении будущей транспортной инфраструктуры не существует" и "спекуляции об обратном вызывают сожаление".

3 июня состоялось десятое заседание трехсторонней комиссии по открытию региональных транспортных коммуникаций. Был рассмотрен целый комплекс вопросов, касаемо доступа к транспортным сетям. В том числе обсуждались "возможные маршруты автомагистрали, связывающей материковый Азербайджан с его Нахчыванским эксклавом".

Для Армении, если убрать "коридорную логику", проект приемлем и заслуживает признательности. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подтвердил, что существует распространенное мнение, что "вся транспортная инфраструктура и дороги, которые должны быть разблокированы, должны действовать под контролем тех стран, по территории которых проходят".

Пока Ереван продолжает выставлять напоказ свои опасения, Баку, как на риторическом, так и на практическом уровне, должен действовать решительно. Азербайджан ожидает, что железнодорожный участок Горадиз-Агбанд Зангезурского проекта будет полностью введен в эксплуатацию в следующем году. Несмотря на это, нет никаких признаков того, что Ереван предпринял какие-либо шаги по строительству 43-километрового участка, проходящего через его южную часть.

Три крупные державы

В дополнение к вышеупомянутым двум платформам, касающимся всего спектра нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, несомненное значение имеют отдельные направления, поддерживаемые тремя крупными соседями Южного Кавказа - Турцией, Россией и Ираном.

Анкара полностью поддерживает Баку и сильно заинтересована в достижении неограниченного доступа в Азербайджан через Армению. Хорош нынешний транзитный маршрут через Грузию, который позволяет Турции соединиться как со своим главным союзником, так и с Каспийским морем. Однако новый маршрут через Нахчыван пересекая низменный рельеф будет более быстрым, делая его гораздо более привлекательным и эффективным.

Позиция России уникальна, так как она также является посредником в рамках трехстороннего формата, зародившегося в соглашении о прекращении огня. В целом Кремль заинтересован в воссоединении с Арменией через Азербайджан, минуя тем самым Грузию, а статья 9 означает, что Россия будет иметь контроль над предлагаемым маршрутом.

Однако Иран утверждает обратное. В Тегеране обеспокоены тем, что Зангезурский коридор подорвет его доступ к Армении, поскольку реализация статьи 9 будет равносильна "изменению границ".

Это беспокойство было в некоторой степени умиротворено в марте этого года, когда Азербайджан и Иран подписали Меморандум о взаимопонимании по созданию через территорию Ирана новых коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом Азербайджана и Нахчываном

Однако Баку, и Ереван должны двигаться дальше. Многие в Армении остро осознают безвкусную пустоту пребывания в запутанной мрачной неразберихе. Глухая и слепая к разуму оппозиция, движимая местью, предпочитает буйствовать и сходить с ума. Правительство Пашиняна хотя и не бесцельно, но бессильно в достижении своих целей. При этом Баку остается непоколебим и решителен.

С оригиналом статьи, опубликованной в первой англоязычной газеты Азербайджана "Azernews", можно ознакомиться по ссылке.