Материально-техническая база Госпогранслужбы постоянно обновляется

Материально-техническая база Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана постоянно обновляется.

Как сообщает Day.Az, об этом в интервью газете "Азербайджан" сказал начальник ГПС генерал-полковник Эльчин Гулиев.

Гулиев отметил, что пограничные подразделения обеспечиваются современным вооружением, боевой техникой, спецтехникой, высокоманевренным транспортом, средствами подводного наблюдения и другими необходимыми устройствами и оборудованием.

"Надежная охрана государственной границы в решающей степени зависит от профессионализма пограничников, укомплектованности пограничных подразделений профессиональным кадровым составом. Кадровая подготовка в деятельности Госпогранслужбы является очень важной сферой, которой уделяется особое внимание", - сказал он.