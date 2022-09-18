Автор: Лейла Таривердиева

Бывший министр иностранных дел Армении, сирийский армянин Вардан Осканян после 44-дневной войны не устает давать армянскому правительству непрошенные советы. Очень легко давать советы, когда ни за что не отвечаешь и не несешь никакой ответственности за последствия своих слов. Грязь и двуличие - так и никак иначе можно характеризовать Осканяна, который является отражением армянской политики.

После произошедшего на минувшей неделе очередного обострения в результате провокации армянской стороны, журналисты снова бросились к нему за интервью и комментариями, как к многолетнему дипломату, имеющему опыт в переговорном процессе с Азербайджаном. Получивший образования в США, выполняющий определенные обязательства перед западными кругами и потерявший всякую надежду приблизиться к власти после прихода на пост премьера Никола Пашиняна, Осканян проживает в настоящее время за океаном. Это не мешает ему считаться специалистом в карабахской проблематике, несмотря на то, что еще в начале двухтысячных с его активным участием Армения заложила основу для своего поражения в 2020 году. О полном крушении переговорного процесса, который вел Осканян, ни он, ни журналисты сегодня стараются не говорить. Как и о многом другом, в частности махинациях с грантами, участием в событиях 1 марта и так далее. Но об этом потом.

Сегодня, когда власти Армении под неослабным давлением Баку, в том числе военным, медленно, со скрипом, но постепенно продвигаются в сторону понимания неотвратимости мирного договора, противостоящими им силы развернули широкую кампанию за смещение Пашиняна и замену его тем, кто "никогда ничего не подпишет". Осканян является представителем этих кругов. Хотя живет он в США, но считает, что ему оттуда виднее, что нужно армянскому народу для счастья. А именно - отказ от всех договоренностей, отход назад в вопросах мира. Кроме того, тот, кто сядет на Баграмяна 26 после Никола, должен будет обеими руками вцепиться в вопрос статуса и не отпускать, даже если этот камень на шее окончательно затянет страну на дно. После Второй карабахской войны у Армении появилась возможность всплыть и глотнуть воздуха, но осканяны и прочие "опытные дипломаты", которым совсем неплохо живется далеко от этой страны, хватают ее за ноги и тянут обратно.

У Осканяна действительно немалый опыт в переговорном процессе, в котором он крутился все десять лет пребывания на посту министра с 1998 по 2008 годы. Сирийский армянин, которого привел в свое время в МИД бейрутский армянин Тер-Петросян, на протяжении десяти лет умело делал все, чтобы ничего не делать.

Накануне он дал очередное интервью и обвинил Пашиняна в тайных договоренностях, оставшихся вне текста Трехстороннего заявления от октября 2020 года. Осканян требует от Никола либо опровергнуть это, либо уйти в отставку. Что он называет тайными договоренностями? Признание территориальной целостности Азербайджана, создание Зангезурского коридора и справедливую демаркацию границ.

Попытки Осканяна показать, что он знает, что-то, чего никто не знает, несерьезны. Несчастный армянский народ привык любить ушами и верит всему, что ему нашептывает пропаганда. Кто только не морочил голову армянскому обществу. Как дипломат, Осканян не может не понимать, что Трехстороннее заявление от 10 ноября это не соглашение, не договор. Это документ, определивший условия прекращения боевых действий. Документ максимально гуманный для проигравшей стороны, насколько это было возможным. В мировой практике войны заканчиваются обычно в столице агрессора с максимальным позором и ущербом для последнего. Азербайджан поступил настолько гуманно, насколько позволяла ситуация. Но не потому, что поверил слову Пашиняна, пусть даже данному в присутствии Путина. В Азербайджане хорошо знают цену слову и подписи армян. Они ничего не стоят.

Странно слышать подобные предположения от выпускника Флетчеровской дипломатической школы. Десять лет контактируя с азербайджанской стороной, Осканян так и не понял, что Баку всегда подходит к вопросам с учетом реалий. Практически все годы так называемых мирных переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ шли в условиях беспрецедентного давления на пострадавшую от оккупации страну и ее руководство. Реалии всех тридцати лет карабахского конфликта позволили вывести очень четкий прогноз по реакции мира на вхождение Азербайджанской армии в Ханкенди. В Баку не строят иллюзий и не живут фантазиями. Освободительная война и так стала неожиданностью для огромной толпы поддерживающих Армению кругов и стран и подняла масштабную волну истерики, раздражения и клеветы. Армянский пул на мировой арене начал хиреть только в последний год, когда бессмысленность дальнейшего использования Армении в региональных играх стала ясна окончательно, проще говоря - армянский тренд сошел на нет. А на тот момент для Азербайджана могли быть созданы серьезные проблемы, вплоть до санкций, обвинений в "геноциде" и прочих плодах армянской фантазии.

Армения сегодня продолжает не выполнять не какие-то тайные договоренности, а те, под которыми она подписалась. Зангезурский коридор и полное выведение армянских формирований из зоны бывшего конфликта были предусмотрены Трехсторонним заявлением. Что касается делимитации границы и признания территориальной целостности друг друга, то это естественная часть процесса налаживания отношений после любой войны. Чем больше затягивается этот процесс, тем хуже для проигравшей стороны. Но Осканян советует армянам продолжать "кидать" победителя, ничего не подписывать, а просто сменить человека в премьерском кресле, который не связан никакими устными обещаниями, данными при свидетелях. Тогда, считает он, и у России, как у свидетеля, будут развязаны руки, а то Кремлю как-то неудобно поддерживать пашиняновский Ереван, потому что "я знаю, что ты знаешь, что я знаю".

Ну что тут сказать...

Осканян очень ошибается, считая, что у Армении есть какие-то возможности для маневра. Да, Азербайджан не хочет новой войны, он не хотел и предыдущих двух войн, но армянская сторона не оставила ему выбора. Кто бы не оказался на месте Пашиняна, это ничего не изменит. Тема мирного договора никуда не денется, она всегда будет висеть над головой армян и не даст им возможности маневрировать. Сегодня Ереван делает одну ошибку за другой, продолжает выдвигать безумные условия, абсолютно неприемлемые в новых реалиях, доверившись опыту всевозможных болтунов вроде "опытного дипломата" Осканяна, который советует армянам не спешить с делимитацией. Не спешить?! Куда уж дальше не спешить - прошло два года после войны, а границ между Азербайджаном и Арменией нет. Трудно назвать этот процесс "поспешным". И за то, что случилось 13-14 сентября, армяне должны винить только себя. Неопределенность границ делает все их жалобы и крики ничтожными с точки зрения международного права. Очень несерьезно с его стороны также советовать Еревану добиваться активации вопроса статуса и прочих токсичных моментов, также убеждать, что мирный договор нужен больше Азербайджану для "легализации и международного признания военных трофеев, приобретенных и ожидаемых в результате войны".

Осканян всерьез считает, что победа Азербайджана в 44-дневной войне не признана легитимной и это дает армянам шанс добиться своего? Сохраняя дипломатичный тон, скажем так: он очень ошибается. Достаточно сказать, что в Шуше и других освобожденных, которые армяне считают "оккупированными", побывали послы десятков государств мира. Бывший министр иностранных дел должен понимать, что глава дипмиссии того или иного государства делает подобные шаги не по своему усмотрению, а с согласия своего правительства. Посещение Шуши, объявленной Азербайджаном символом своей победы, послами означает признание станами, которые они представляют, итогов 44-дневной войны. В Шуше проходят международные встречи, мероприятия международных организаций, там побывал даже резидент-координатор ООН, что должно сказать Осканяну о многом. То, что от приглашений до сих пор упорно отказываются послы США и Франции, может показаться свидетельством непризнания этими странами территориальной целостности Азербайджана. Но это, конечно, не так. Просто Вашингтон и Париж все еще надеются вывести из комы Минскую группу. Москва тоже долго держалась, но недавно сдалась - российский посол побывал таки в Шуше, что можно рассматривать однозначно. И Осканян, как профессиональный дипломат, понимает - как именно.

Армянами всегда манипулировали и внешние силы, и свои, их много обманывали, продолжают обманывать и сейчас, давая несбыточную надежду на возвращение к комфортному прошлому, в котором Азербайджану приходилось жестоко биться за свою правду, а Армению лелеяли и носили на руках, исполняя все ее капризы. Державы и мировые структуры утирали ей сопельки и меняли памперсы. Эти трогательные отношения затягивали конфликт, но время работало на Азербайджан, и он воспользовался этим очень грамотно. В результате мы повзрослели, возмужали и набрались силы, а Армения так и осталась в памперсах, которые теперь некому менять. Вардан Осканян предлагает армянам продолжать в том же духе и не замечать, что политика в цвете, пардон, детской неожиданности, уже заставляет мир зажимать носы...

P.S. Несколько слов о том, почему армянам не стоит воспринимать близко к сердцу советы бывшего министра Осканяна. Согласно армянским СМИ, лишившись поста, он в 2008 году основал якобы правозащитный фонд "Сивилитас", куда как из рога изобилия начали поступать значительные по армянским меркам финансовые средства от правительств Нидерландов и Польши, МИДов Норвегии и Германии, агентств по развитию Швейцарии и Великобритании, ереванского офиса ОБСЕ и других организаций, корпораций и частных лиц. В общем, денег было много. Например, две американские корпорации дали "Сивилитас" два миллиона долларов на благотворительность, которая так и не последовала. Известно также, что немалые средства, поступавшие на счет фонда, обналичивались женой Осканяна. Когда обо всех махинациях узнали в Еврокомиссии, возмущенная ЕК сократила помощь Минэкономики Армении. В 2012 году в отношении осканяновского фонда было возбуждено уголовное дело.

Имя бывшего главы МИД также фигурирует в деле о расстреле митинга 1 марта 2008 года в Ереване. Он являлся членом секретного штаба, созданного Робертом Кочаряном для действий против оппозиции и обеспечения воцарения Сержа Саргсяна.

В разное время Осканян пытался прибиться то к одной, то к другой партии и даже стать президентом. После прихода к власти Пашиняна, будучи замешанным в различных махинациях, он решил не рисковать и переместился в США. Теперь он любит Армению оттуда.