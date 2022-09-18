Манипуляция армянами ради выборов

Автор: Мехти Ахмедзаде

Выборы в США. Какими бы они ни были, президентские или в сенат, проходят они всегда интересно - освеющаются прессой на равне с шоу-бизнесом, о них говорят в популярнейших ток-шоу, снимаются рекламы, короткометражные фильмы, ролики, создаются мемы... В общем, дело веселое. Но наиболее всего в этот период американцев интересуют скандалы, которые внезапно всплывают из-за вбросов, которыми занимаются кандидаты, пытаясь вставить друг-другу палки в колеса.

Подобных финтов у американских политиков много, но наиболее излюбленным трюком у них является манипуляция армянами. Каждый раз, когда приходит время избираться на ту или иную должность, политики США пытаются заручиться поддержкой армянской диаспоры, численность которой составляет более 2 млн человек по неофициальным данным (Официально армян в США якобы чуть более 400 тыс., но это данные лишь за 2011 год. С тех пор перепись не проводилась - ред.).

Они заполонили долину Сан-Фернандо, на берегу Тихого океана, на юге штата Калифорния, близ границы с Мексикой. Кстати, самая большая армянская община в стране находится в Лос-Анджелесе. В городе есть район Маленькая Армения. 150 000 армян проживает в Глендейле, что составляет 78% населения города.

Короче говоря, 2 млн человек, которых легко купить обещаниями - это мечта любого американского политика. Ими для очень нужных недостающих процентов голосов воспользовался недавно Байден, а теперь в ход пошли лица, избирающиеся в Сенат - это, в частности, тот самый скандальный и продажный Адам Шифф, и его древняя подружка Ненси Пелоси. У обоих членство в Сенате завершается в январе 2023 года, поэтому срочно начались предвыборные шоу для американского армянства.

Выборы в Сенат состоятся 8 ноября 2022 года. Члены Конгресса избираются по мажоритарной системе, при которой в органы государственной власти и органы местного самоуправления (парламент, совет и так далее), избранными считаются кандидаты, получившие большинство голосов избирателей в своём избирательном округе.

И тут, внезапно, Пелоси появляется в Армении. Идеальное совпадение, не правда ли? Но оно далеко не последнее - 82-летняя старушка-спикер прибыла в Ереван именно тогда, когда антироссийские настроения среди армян находятся на самом пике. Сегодня там проходит митинг за выход Армении из ОДКБ. Армяне обвиняют Москву в предательстве и во всех своих бедах. Примечательно, что подобные митинги были и в Тайване, когда туда приехала Пелоси.

Очевидно, что у Пелоси, как и у ее дружбана Шиффа, любовь к сепаратистам. Прибыв в Ереван, бабуля начала говорить армянам все то, что они хотели услышать - осудила Азербайджан за "агрессию", в то время как истинным виновником является постоянно пытающаяся подорвать мир в регионе Армения, поддержала территориальную целостность страны и надавала обещаний, что США помогут армянам во всем.

Под всем, конечно же, подразумевается и откол Армении от России. Во время своей пресс-конференции в Ереване, Пелоси, комментируя протесты по поводу выхода из ОДКБ, заявила, что решение принимает Ереван, США готовы помогать Армении, если она примет такое решение.

"Демократия, территориальная целостность и суверенитет Армении являются для нас важными вопросами, и мы хотим иметь активную поддержку, и решение остается за Арменией", - заявила спикер Палаты представителей.

Тем временем, Армянский Конгресс Америки приветствовал "исторический визит" Пелоси.

Ох, не зря в Армении самое большое посольство США в регионе. Одним словом, все карты раскрыты.

Во-первых, Америка давно пытается насолить России, пытаясь вмешаться в региональные процессы и оторвать Ереван от Москвы. Неблагодарные армяне до сих пор не поняли простой истины: Армения обязана Москве буквально всем - вплоть до самого своего существования на карте мира. Уже не говорим о куске хлеба, который у граждан страны тоже имеется за счет России. И это пустая демагогия - считать, что Москва, все отняла у Армении, не вмешиваясь в военные действия во время 44-дневной войны. Чуть оставили армян независимыми, как они сразу развязали русофобию и начали глядеть в руки Запада. США же превратят ее в конечном итоге во второй Афганистан. Стоит напомнить еще и о фондах, финансируемых США, которые долго пытались сделать из России врага армянского народа, активно продвигая русофобию, выставляя РФ главным виновником кризиса в стране. Такие организации уничтожают пророссийские взгляды в Армении, насильно навязывают западные настроения и мышление. Теперь, когда в Армению в наглую прибыла Пелоси во время митинга против ОДКБ, цель, кажется, близка с достижению.

Во-вторых, интересен другой момент - всегда поддерживавшая армян Ненси говорит о территориальной целостности и суверенитете. Общеизвестно, что США поддерживают целостность Азербайджана, однако, Пелоси этот момент почему-то никогда не волновал. Она говорит о справедливости, но до сегодняшнего дня целенаправленно не продемонстрировала никакой позиции в отношении политики агрессии Армении против Азербайджана, оккупации территории Азербайджана на протяжении почти 30 лет, этнических чисток сотен тысяч азербайджанцев и других подобных тяжких преступлений, за которые несет ответственность Армения.

Пелоси лишь пытается сыграть те же карты, что и Байден - заручиться поддержкой армян во время очередных выборов, чтобы не вылететь на пенсию в январе 2023-го. Старушке стоило бы задуматься о своем здоровье на старости лет, а она занимается одурманиванием, спектаклями и махинациями.

К тому же далеко не секрет, что некоторые американские политики питают ненависть и страх к мусульманам. Поэтому можно прийти и к тому выводу, что подобно крестоносцам, используются шовинистические подходы, двойные стандарты. Им легче оправдать т.н. "агрессию Азербайджана", используя и религиозную составляющую, нежели понимать и объяснять избирателям, что виновник вообще-то Армения. Да и зачем это делать? 2 млн. голосов для переизбрания на дороге просто так не валяются.

Что бы там сейчас не пыталась проповедовать бабуля, безосновательные и несправедливые обвинения в адрес Азербайджана неприемлемы.

Инцидент, произошедший на условной, неделимитированной границе в ночь с 12 на 13 сентября текущего года, является широкомасштабной военной провокацией Армении против Азербайджана. Вооруженные Силы Азербайджана предотвратили провокацию и обеспечили защиту суверенитета и территориальной целостности нашей страны. В настоящее время соблюдается режим прекращения огня и предотвращена эскалация ситуации. Вся ответственность за обострение ситуации в регионе и масштабную провокацию лежит на военно-политическом руководстве Армении.

В целом Пелоси известна как проармянски настроенный политик, и присутствие в составе ее делегации проармянских членов Конгресса является тому свидетельством. Учитывая, что приближается период промежуточных выборов в Конгресс, Пелоси использует этот визит для своей внутриполитической повестки и для того, чтобы заручиться поддержкой армянских лоббистских кругов в США. Недопустимо через Армению переносить политические интриги и лоббирование интересов с внутриполитической повестки США в регион Южного Кавказа.

То, что Пелоси сказала в Армении, следует расценивать как заявление, сделанное на основе армянской пропаганды. Это серьезный удар по усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Подобные односторонние шаги и безосновательные заявления служат не укреплению хрупкого мира в регионе, а, наоборот, нагнетанию напряженности.