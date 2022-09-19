Порнозвезда как очередная надежда Армении

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Ким Кардашьян дождалась нового повода для пиара. Пару лет назад дама с пышными формами попыталась войти в политику и даже преуспела, пиарясь на фоне 100-летия фальшивого "геноцида", просочившись к Трампу в Белый Дом и делая селфи с Николом Пашиняном. После 44-дневной войны интерес к ней и прочим болтунам из диаспоры в Армении погас. Бурный темперамент порнозвезды не мог вынести долгой разлуки, и, ухватившись за визит в Ереван спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, порнозвезда решила вернуться... гм-гм... в "большую политику".

Кардашьян записала ролик, на котором некие американские знаменитости высказывают поддержку Армении. Как видно по лицам, произнося по ее просьбе фразы, многие не имеют представления, о чем вообще идет речь. А многие пользователи соцсетей, посмотревших видео, не имеют представления о том, кто все эти люди, которых Кардашьян поместила в ролик под соусом массовой поддержки американским бомондом Армении. Игроки НБА это, пожалуй, самые известные для массового пользователями люди, и то благодаря аббревиатуре самой ассоциации. А большая часть лиц на видео это просто приближенные к Кардашьян люди - мейкаперы, тату-мастера, модели, продюсеры, антрепренеры, мастера звукозаписи и так далее. Сама, скажем так, девушка с низкой социальной ответственностью завершила собою ролик, с многозначительно зовущим, а не скорбящим выражением лица выразив поддержку армянскому народу. И получилось это как-то пошло и смешно.

По всему видно, Кардашьян хотела приплюсовать поддержку американцами армянской провокации к приезду в Ереван старушки Пелоси и усилить пропагандистский эффект. Мол, дерзай, Нэнси, Америка с тобой. Тату-мастера, техники звукозаписи и достоинства красотки Ким находятся в боеготовности... Ах, какой тонкий политический ход. Так и хочется сказать: ай женщина, какой-такой продюсер-мродюсер? Азербайджану по барабану поддержка армянской стороне со стороны лидеров стран, парламентов, реальных политиков и чиновников международных структур. Ничего не изменят для армян даже непотребные речи главы Палаты представителе Конгресса, не то что какого-то представителя сексменьшинств, обслуживающего Кардашьян. Азербайджан все равно будет продолжать свое дело.

Сегодня в Армении наблюдается потеря реальности из-за заявлений Нэнси Пелоси. Соседи не понимают, что бабуля уедет, а проблемы с Азербайджаном останутся и решать их все равно придется. Сколько бы роликов кто не записывал.

Кстати, вспомнилось. Рассказывают, что во время 44-дневной войны одного знаменитого голливудского актера попросили высказаться в пользу армян. Когда он отказался, просители раздраженно поинтересовались "а что, он знает азербайджанцев?" На что получили ответ: "Нет, но я знаю армян".

Вот такие вот дела.