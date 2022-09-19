ВС Азербайджана как пример мужества и патриотизма

Автор: Мехти Ахмедзаде

Боеспособность и превосходство Азербайджанской Армии закрелено чередой побед наших бравых воинов. Каждый раз, когда Ереван прибегает к каким-либо провокациям, ВС Азербайджана дают противнику достойный ответ, в результате которого армянская сторона терпит сокрушительное поражение. Так было во время апрельских боев, 44-дневной войны, а теперь и после широкомасштабной провокации от 12 сентября.

Азербайджанские вооружённые силы наголову разгромили подразделения армянской армии, нанеся им серьёзный урон в живой силе и технике. Армянская сторона до сих пор скрывает свои реальные потери, официально называя цифру в 135 погибших, хотя только у азербайджанской стороны находятся около 100 тел погибших армянских солдат, которых в качестве акта доброй воли, в одностороннем порядке, готова передать армянской стороне. Как бы в Армении ни пытались скрыть реальные цифры, судя по количеству раненных, убитых армянских офицеров и солдат, потери во много раз выше.

Армения пыталась представить международному сообществу последние события, как попытки Азербайджана захватить армянскую территорию, чтобы пробить коридор. В реалии, это были ответные действия азербайджанской стороны по нейтрализации позиций армянской армии, которые постоянно наносили огневые удары по позициям азербайджанской армии, с целью срыва разминирования и ремонто- восстановительных работ по созданию условий для возвращения азербайджанских беженцев на освобождённые территории.

Одним, словом получили "железным кулаком" по заслугам. После 44-дневной войны разграбленная Кочаряном и Саргсяном армянская армия превратилась в ничто, от нее практически ничего не осталось, а миф о ее "непобедимости" был разрушен. А теперь, после провокации 12 сентября, она уже никогда не восстановится. У бедной Армении нет денег на ее восстановление. Экономическая ситуация в стране ухудшается с каждым днем, а полученная в кредит или даром дорогая военная техника уничтожена. Платить нечем, воевать нечем. Все мы постоянно видим в соцсетях, как армянские солдаты убегают от бойцов азербайджанской армии, оставляя все позади. И на это есть причины.

Азербайджанские военнослужащие проходят специальный курс обучения, постоянно участвуют в трейнингах, имеют боевой опыт, как в дальнем, так и в ближнем бою. Тут стоит отметить, высокий профессионализм Азербайджанской Армии - проведение профессиональной боевой операции в горной местности ночью. Даже в странах НАТО вооруженные силы не имеют таких военных возможностей для проведения подобного рода ночных боевых операций в горной местности на высоте 3000 метров без привлечения авиации. Нейтрализация возведенных Арменией укреплений, доты и посты требовала быстрой реакции от азербайджанских профессионалов.

Позже в соцсетях были распространены кадры того, как под контроль нашей армии перешла еще одна стратегически важная высота, расположенная в направлении Зангиланского района. Военнослужащие Государственной пограничной службы (ГПС) водрузили на высоте государственный флаг Азербайджанской Республики.

Несомненно, итоги контртеррористической операции, проведенной Азербайджанской армией в ответ на провокацию ВС Армении, можно назвать очередной военной победой Азербайджана.

Азербайджанская армия в очередной раз продемонстрировала свой профессионализм. Были заняты важные позиции, что теперь не позволит армянской стороне подвергать обстрелам освобожденные районы Азербайджана. В целом, наша армия взяла под контроль более пятидесяти боевых позиций противника. Была подавлена армянская система противовоздушной обороны, выведены из строя средства радиоэлектронной борьбы, уничтожены десятки единиц артиллерийских орудий и прочей техники, разбомблены позиции 538-й отдельной горнострелковой бригады в направлении села Зод на границе с Кяльбаджарским районом, разгромлены пусковые установки двух дивизионов С-300 и столько же - С-125.

Сегодняшние ВС Азербайджана - это закаленная в реальном бою сила, проверенная под огнем противника и показавшая образцы мужества и патриотизма.

На вооружении азербайджанской армии находится самое современное оружие, приобретаемое у передовых в этой сфере зарубежных производителей. Некоторые современные виды вооружения в ходе 44-дневной войны были использованы в реальном, а не учебном бою впервые. Азербайджанские военнослужащие всегда демонстрируют и личное мужество, и мастерство в обращении с самыми современными видами вооружений.

Говоря об армии и победе, нельзя не затронуть еще один чрезвычайно важный фактор, без которого военный успех не состоялся бы. Речь о единстве азербайджанского народа и армии, солидарности граждан с руководством страны, стабильной внутриполитической ситуации, высоком патриотическом духе жителей Азербайджана.

Азербайджанский народ всегда будет помнить шехидов, благодаря героизму которых наш флаг сегодня развевается над позициями противника, а люди, которые вернутся в освобожденные районы, смогут чувствовать себя в безопасности