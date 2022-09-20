Азербайджан и Казахстан обсудили военное сотрудничество

Делегация Департамента военного образования и науки Министерства обороны Республики Казахстан посетила Национальный университет обороны.

Об этом сообщили Day.Az в Минобороны Азербайджана.

Поприветствовав гостей, ректор Национального университета обороны, профессор, генерал-лейтенант Гейдар Пириев выразил удовлетворение видеть их в нашей стране.

Затем гостям был представлен обширный брифинг об истории, структуре и организации образовательного процесса в Национальном университете обороны.

На встрече состоялся обмен мнениями по текущему состоянию и перспективам двустороннего сотрудничества в области военного образования, а также по вопросам, представляющим взаимный интерес.