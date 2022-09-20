https://news.day.az/politics/1496913.html Бывшие вынужденные переселенцы возвращаются на освобожденные территории Азербайджана - репортаж Al Jazeera - ВИДЕО
Бывшие вынужденные переселенцы возвращаются на освобожденные территории Азербайджана - репортаж Al Jazeera - ВИДЕО
Телеканал Al Jazeera подготовил репортаж, посвященный деятельности Азербайджана по возвращению бывших вынужденных переселенцев в их родное село Агалы, передает Day.Az.
Как отмечается в материале, Азербайджан ведет работу по восстановлению своих территорий, освобожденных от оккупации во второй Карабахской войне.
В селе Агалы построены дома, магазины, школа и созданы рабочие места, говорится в репортаже.
В село уже переселены 70 семей.
Жители села Агалы поделились своими эмоциями в связи с возвращением в родные края.
Day.Az представляет вниманию этот репортаж.
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