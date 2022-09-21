Турция предпринимает важные шаги в процессе обеспечения прочного мира между Азербайджаном и Арменией

Турция предпринимает очень важные шаги в процессе обеспечения прочного мира и стабильности между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы всегда будем рядом с нашими азербайджанскими братьями в их борьбе за отстаивание своих прав и за построение будущего",- говорится в публикации.