Азербайджан приглашен на саммит Европейского политического сообщества, который состоится 6-7 октября в столице Чехии - Праге.

Как передает Day.Az со ссылкой на AFP, на заседание помимо 27 членов Европейского Союза приглашены еще и 17 стран.

Приглашения подписали президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель и премьер-министр Чехии, действующий президент ЕС Петр Фиала.

Азербайджан, Турция, Албания, Армения, Босния и Герцеговина, Грузия, Исландия, Косово, Лихтенштейн, Молдова, Черногория, Северная Македония, Норвегия, Сербия, Швейцария, Украина и Англия получили приглашения.

Администрация ЕС стремится создать платформу для политической координации стран Европейского континента с европейским политическим союзом, идею которого выдвинул президент Франции Эммануэль Макрон.

Идея направлена на решение общих интересов путем укрепления политического диалога и сотрудничества, тем самым повышая безопасность, стабильность и благосостояние в Европе.

Никаких официальных заявлений или официальных решений по итогам первой встречи, которая состоится 6 октября в Праге, не ожидается.