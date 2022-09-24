Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Бельгии

23 сентября в рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром по иностранным делам, европейским вопросам, внешней торговле и федеральным институтам культуры Королевства Бельгия Хаджой Лахбиб.

Как сообщили Day.Az в Министерстве иностранных дел, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по двусторонним отношениям сотрудничества между Азербайджаном и Бельгией, а также вопросам партнерства с Европейским Союзом.

На встрече было уделено внимание вопросам сотрудничества в области энергетики, подчеркнута важность Южного газового коридора.

Стороны также обсудили последнюю ситуацию в регионе.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что провокации армянской стороны являются грубым нарушением трехсторонних заявлений и договоренностей между лидерами Азербайджана и Армении при посредничестве председателя Совета Европейского Союза Шарля Мишеля и подрывают посреднические усилия. Министр довел до сведения другой стороны, что Азербайджан предпринимает последовательные шаги для продвижения мирной повестки дня.

Бельгийский министр заявил, что необходимо стабилизировать ситуацию. Была подчеркнута необходимость процесса нормализации и подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

На встрече были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.