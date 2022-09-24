https://news.day.az/politics/1498120.html Азербайджан продолжит меры по международному сотрудничеству для борьбы с пандемией - Джейхун Байрамов
Азербайджан продолжит меры по международному сотрудничеству для борьбы с пандемией - Джейхун Байрамов
Азербайджан продолжит меры по международному сотрудничеству для борьбы с пандемией.
Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает Day.Az.
По словам Байрамова, пандемия все еще остается одним из основных вызовов, с которыми сталкиваются страны мира.
"Азербайджан был страной, инициировавшей заседание Генассамлеи ООН в ответ на пандемию. Азербайджан также, будучи председателем Движения неприсоединения, принял меры для обеспечения равного доступа к вакцинам. Страна продолжит меры по международному сотрудничеству для борьбы с пандемией", - сказал он.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре