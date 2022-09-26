Новая "древняя" традиция армян

Автор: Мехти Ахмедзаде

Не секрет, что армяне известны не только своими провокациями, но и фейками, мифами, над абсурдностью которых порой смеется весь мир. Недавняя широкомасштабная эскалация, произошедшая по вине пытающегося затянуть мир Еревана - не исключение в данном контексте.

После того, как доблестная Азербайджанская армия посадила на место провокаторов, в Сети, с целью вызвать у мирового сообщества чувства сострадания и жалости, начали появляться многочисленные фейки о том, что Азербайджан якобы бомбил мирное население, гражданские объекты и т.д.

Все эти выдуманные новости мы видели и во время 44-дневной войны и, поверьте, каждая из этих новостей рано или поздно была разоблачена и опровергнута соответствующими весомыми доказательствами, предоставленными Баку. Но порой армянские сказки доходят до абсурда, и не посмеяться над таким комедийным спектаклем просто грешно.

Например, на днях армяне начали пропагандировать в Интернете фотографию, снятую в Джермуке, мол "ВС Азербайджана во время агрессии 12-14 сентября пытались разбомбить армянскую церковь".

Абсурдно на этой фотографии все, вплоть до ее качества. Примечательно, что снаряд красиво уложен, асфальт аккуратно вырезан, земля раскопана. Пытаясь снять красивую постановочную фотографию, авторы картины даже не учли элементарные законы физики - когда падает снаряд/ракета, все летит по щепкам, остаются огромные впадины, а не идеально круглая дырка. То есть, как минимум, вокруг должно было быть больше разрушений. Невооруженным взглядом понятно, что пришли несколько человек, тени которых можно заметить на снимке, вырыли яму, аккуратно положили ракету, "дорогой" фотограф снял пейзажную фотографию и все разбежались по домам, распилив средства из бюджета Армении, выделенные на этот "зачетный" фейк.

Армяне хорошо известны своей "древней" традицией закапывать и раскапывать то, что им выгодно. Стоит лишь вспомнить о хачкарах и всяких крестах, которые они везде "находят", как прыщи на теле, а потом начинаются эпопеи о том, как "10000 лет назад ночные эльфы мирно жили в Калимдоре" и т.п.

В такой же манере теперь они начали "находить" ракеты, лежащие в гордом одиночестве на фоне церквей, принадлежность которых, кстати, еще надо проверить.