Азербайджан остается лидером Южного Кавказа по военной мощи, передает Day.Az со ссылкой на международный рейтинг Global Firepower.

Сообщается, что Азербайджан второй год подряд занимает 63-е место среди 142 стран в этом рейтинге. Грузия расположилась на 88 месте, а Армения - на 98.

Отметим, что при составлении рейтинга учитывались такие характеристики армий, как технологическое развитие, человеческий потенциал и мобильность.