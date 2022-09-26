https://news.day.az/politics/1498514.html Азербайджан остается лидером Южного Кавказа по военной мощи
Азербайджан остается лидером Южного Кавказа по военной мощи
Азербайджан остается лидером Южного Кавказа по военной мощи, передает Day.Az со ссылкой на международный рейтинг Global Firepower.
Сообщается, что Азербайджан второй год подряд занимает 63-е место среди 142 стран в этом рейтинге. Грузия расположилась на 88 месте, а Армения - на 98.
Отметим, что при составлении рейтинга учитывались такие характеристики армий, как технологическое развитие, человеческий потенциал и мобильность.
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