https://news.day.az/politics/1498537.html Хикмет Гаджиев встретился с помощником госсекретаря США - ФОТО
Хикмет Гаджиев встретился с помощником госсекретаря США - ФОТО
Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.
Об этом Хикмет Гаджиев сообщил на своей странице в Twitter, передает Day.Az.
На встрече были обсуждены текущее состояние процесса нормализации, вопросы мирного договора между Азербайджаном и Арменией, а также делимитация границ и транспортные вопросы.
Также были обсуждены перспективы развития двусторонних стратегических связей между Азербайджаном и США.
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