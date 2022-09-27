В Азербайджане минутой молчания почтили память шехидов Отечественной войны, сообщает Day.Az.

На автомобильных дорогах страны было приостановлено движение всех транспортных средств.

Минута молчания сопровождалась гудками наземных транспортных средств, поездов метро, кораблей в Бакинской бухте.

27 сентября распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года отмечается в стране как День памяти.