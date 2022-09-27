https://news.day.az/politics/1498669.html В Азербайджане минутой молчания почтили память шехидов Отечественной войны - ФОТО - ВИДЕО
В Азербайджане минутой молчания почтили память шехидов Отечественной войны - ФОТО - ВИДЕО
В Азербайджане минутой молчания почтили память шехидов Отечественной войны, сообщает Day.Az.
На автомобильных дорогах страны было приостановлено движение всех транспортных средств.
Минута молчания сопровождалась гудками наземных транспортных средств, поездов метро, кораблей в Бакинской бухте.
27 сентября распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года отмечается в стране как День памяти.
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