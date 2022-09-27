Привержены работе по установлению мира на Южном Кавказе

ООН остается приверженной работе по установлению мира на Южном Кавказе.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на странице представительства ООН в Азербайджане в Twitter.

"27 сентября мы чтим память погибших в конфликте между Арменией и Азербайджаном, выражаем глубокие соболезнования семьям погибших. ООН привержена работе в направлении достижения мира и целей устойчивого развития на Южном Кавказе", - отмечается в сообщении.