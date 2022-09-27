https://news.day.az/politics/1498804.html В Минобороны Турции почтили память шехидов Отечественной войны - ФОТО
В Минобороны Турции почтили память шехидов Отечественной войны - ФОТО
В Министерстве национальной обороны Турции почтили память азербайджанских военнослужащих, погибших в 44-дневной Отечественной войне.
Как передает Day.Az, в публикации министерства в "Twitter" говорится:
"В очередную годовщину начала 44-дневной Отечественной войны, начатой 2 года назад героической азербайджанской армией в Карабахе для освобождения от оккупации земель, с уважением чтим память наших героев-шехидов".
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