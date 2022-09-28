Хикмет Гаджиев о встрече с секретарем Совбеза Армении

27 сентября в Белом доме в Вашингтоне по инициативе Джейка Салливана, советника по национальной безопасности Президента США, состоялась встреча между помощником Президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым и секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Мы благодарим американскую сторону за организацию этой встречи и усилия по обеспечению устойчивого мира в регионе. О результатах встречи было сообщено в согласованном порядке Джейком Салливаном. Основным моментом здесь является продолжение усилий по мирной повестке дня в конкретные сроки. На встрече обсуждались переговоры по мирному соглашению, делимитации границ, открытие транспортных линий, а также вопросы, связанные с минами и пропавшими без вести, которые являются частью гуманитарной повестки", - сказал в своем заявлении для прессы Хикмет Гаджиев.