Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу обсудили ситуацию в регионе

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщили Day.Az в МИД, министры обменялись мнениями по текущей ситуации, сложившейся в регионе. Было подчеркнуто, что работа, проводимая Азербайджаном в регионе на постконфликтной стадии, в том числе работа по восстановлению и реконструкции, служат мирному развитию региона.

Стороны обсудили актуальные темы повестки двустороннего сотрудничества, а также вопросы, связанные со встречей министров, запланированной в Стамбуле для подготовки к Саммиту Организации тюркских государств.