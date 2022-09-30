Азербайджан призвал ЮНЕСКО направить в Карабах техническую миссию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр культуры Азербайджана Анар Керимов в ходе выступления на сессии, посвященной теме "Наследие и культурное разнообразие в период кризиса", которая проходит в Мехико в рамках конференции Mondiacult 2022.

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