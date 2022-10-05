Эрдоган встретится с Пашиняном 6 октября

Турецкая газета Milliyet утверждает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может впервые встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном вечером 6 октября в Праге.

"Завтра, в 19.00 по турецкому времени, президент Эрдоган проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Пашиняном в Праге", - говорится в публикации.