https://news.day.az/politics/1500708.html Эрдоган встретится с Пашиняном 6 октября - СМИ
Эрдоган встретится с Пашиняном 6 октября - СМИ
Турецкая газета Milliyet утверждает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может впервые встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном вечером 6 октября в Праге.
"Завтра, в 19.00 по турецкому времени, президент Эрдоган проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Пашиняном в Праге", - говорится в публикации.
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