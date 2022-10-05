Раскопки в селе Эдилли будут продолжены.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказал старший советник рабочей группы по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана Намиг Эфендиев.

Он отметил, что по поручению главы государства совместно с Международным комитетом Красного Креста ведется работа по поиску граждан, попавших в плен и заложники, и внесенных в списки пропавших без вести.

"В селе Эдилли Ходжавендского района в феврале были обнаружены останки семи человек. Начиная с 14 сентября, поиски здесь продолжились. В настоящее время найдены и изъяты пять полных и одни смешанные останки. Кроме того, было обнаружено массовое захоронение с останками 12 человек. Судя по предметам одежды, останки принадлежат азербайджанским военным. Раскопки будут продолжены в ближайшие дни", - сказал Эфендиев.