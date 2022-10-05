Еще одна государственная фикция в Армении, как результат давления Баку

Автор: Фуад Ахундов, политолог

В разных странах мира порой встречаются, скажем так, весьма примечательные праздники. И далеко не всегда это безобидные курьезы. Так, к примеру, Боливия, которая потеряла выход к морю в результате Второй Тихоокеанской войны еще в конце XIX века, держит на озере Титикака свой флот и ежегодно отмечает День моря - как послание всем (и, прежде всего, самой себе), что с поражением там не смирились и еще рассчитывают вернуть потерянные территории. А вот в моноэтнической Армении, оказывается, с недавних пор отмечается День национальных меньшинств. Понятно, что это было сделано под воздействием успешной информационной атаки Баку, и в первую очередь после слов Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который сравнил мононациональную Армению с одноцветным ковром, обращая внимание мировой общественности на моноэтничность Армении, окруженной с четырех сторон полиэтничными Азербайджаном, Грузией, Турцией и Ираном, где порой жители соседних сел говорят на разных языках. И вот теперь премьер-министр этой страны даже публикует по этому поводу специальное послание, где фарисейски изрекает: "Национальные меньшинства Армении, как часть семьи народов мира, составляют неотъемлемую часть населения Армении, обогащая Армению своей самобытной идентичностью", "закрепив этот день в списке праздников нашей страны, мы желаем и этим привлечь внимание общественности к небольшой, но важной части нашей страны: представителям разных национальностей, проживающих бок о бок, к их самобытности, признанию и решению проблем" и т.д.

Забыли только указать, а есть ли в Армении эти самые национальные меньшинства.

Конечно, для "изображения бурной деятельности", к примеру, можно выводить в СМИ Римму Варжапетян в качестве главы еврейской общины. Но в реальности Армения - одна их немногих стран, где получить образование не на армянском языке невозможно в принципе. Там есть школа в селе Фиолетово, где преподают на русском языке, но это учебное заведение находится под патронажем российского посольства и преподавание там идёт по российской программе. Под откровенным нажимом были открыты русские классы, но принимают в них только детей, у которых хотя бы один из родителей не армянин по национальности.

Но куда важнее другое.

Армения создавалась на землях азербайджанского Эриванского ханства, и до Туркманчайского договора, подписанного в первой половине XIX века, сколько-нибудь заметного армянского присутствия здесь не было. Переселение армян начинается уже на основе Туркманчайского договора. Тем не менее даже в 1828 году, с учетом бегства десятков тысяч мусульман в Иран и Османскую Империю и переселения оттуда в Эриван, Карабах и Нахчыван 120 тысяч армян, прибытия в Эриван русской армии со своим обозом, доля мусульман в населении Эриванского ханства превышала 70%.

То есть армяне сами были национальным меньшинством на этих землях. Но затем...

Биологи, точнее, орнитологи знают это хорошо: кукушата, едва вылупившись из яиц, подброшенных их мамашей, тут же выбрасывают из гнезда родных птенцов. Переселенные на земли Эриванского ханства армяне ведут себя точно так же. Сначала на фоне переселения начинается массовый захват земель, принадлежащих коренным жителям- азербайджанцам.

В 1918 году, на фоне распада Российской Империи, армянские националисты устраивают массовые этнические чистки азербайджанцев в Зангезуре - предводитель армянских банд Гарегин Нжде, который потом поступит на службу к гитлеровцам, называл это уничтожение сел "освобождением". В советские годы - серия депортаций. И, наконец, после 1988 года коренное азербайджанское население Армении изгнано оттуда полностью.

Одновременно шла "этническая чистка" топонимики. На картах, составленных русскими военными топографами, нет ни одного армянского названия - исключительно тюркские, азербайджанские названия рек, сел, городов, гор, озер...Сегодня вся историческая топонимика на картах Армении стёрта. Истису превратился в "Джермук", река Занга стала "Разданом", озеро Гёйча превратилось в "Севан"...

Не менее варварской была и "этническая чистка" архитектуры. Достаточно вспомнить уничтожение исторической застройки Иревана - были разрушены шесть из семи мечетей, ханский дворец, Эриванская крепость... В результате Ереван не имеет сегодня своего исторического центра. А затем то же самое произошло уже в оккупированном Арменией азербайджанском Карабахе. Оттуда тоже были изгнаны все, кто не родился армянином - азербайджанцы, курды, греки, русские...В результате сплошных этнических чисток около миллиона человек превратились в беженцев и вынужденных переселенцев. В Карабахе были разрушены 65 из 67 мечетей, жилые дома, музеи, школы, кладбища...Городам и сёлам присваивались придуманные арменизированные названия: Джебраил превратился в "Джракан", Лачин - в "Бердзор", Физули - в "Варанду"...

Армения, которая превратилась в пропитанный ксенофобией моноэтничный "остров" в окружении полиэтничного Южного Кавказа, проводила ту же политику в Карабахе.

И теперь власти Армении решили провести этакий "ребрендинг", объявив у себя "День национальных меньшинств".

И кто же, кроме профессиональных лоббистов, купится на эту дешевую уловку?