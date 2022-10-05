Освобожденный и возрождающийся Агдам: мечта, ставшая явью

Автор: Акпер Гасанов

Мой дедушка, Гулиев Гулу Наджафгулу оглу, был одним из тех, кто сделал очень многое для процветания города Агдам. В советское время он занимал должность главы исполкома в этом городе, Агдаме. В последующие годы, он работал вторым секретарем Компартии в Сумгайыте, парткомом на ДСК-1 и ДСК-2 в Баку. Но именно агдамский период своей жизни и работы он считал самым важным. Прекрасно помню, с какой любовью он рассказывал нам, своим внукам, о том, сколько труда было вложено в развитие этого города.

А еще я помню, что 23 июля 1993 года было самым трагическим днем в жизни моего дедушки. Весть о том, что Агдам захвачен армянскими вооружёнными формированиями буквально подкосила его. "Как мне дальше жить, если мы потеряли Агдам?", тихо проговорил он, сидя на кухне своей бакинской квартиры. Я прекрасно помню его глаза в этот момент. В них стояла невероятная непередаваемая словами боль, тоска, грусть. Мысль о потере Агдама буквально "сожгла" его изнутри. В декабре 1993 года дедушки не стало.

Он не дожил до исторической победы Азербайджана в 44-дневной войне, до освобождения Агдама. К сожалению, этот великий день не увидели десятки тысяч агдамцев старшего поколения. Его не увидели те, кто героически сражался за город в Первую Карабахскую войну, кто погиб в ходе 44-дневной войны. Но десятки миллионов азербайджанцев, проживающих в самых разных странах мира, с чувством гордости рассказывают всем о том, как ковалась наша великая победа, как были возвращены наши земли.

С не меньшей гордостью мы все рассказываем о том, сколь стремительно возрождается освобожденный Карабах. Так, 4 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента сети внутренних дорог и коммуникаций города Агдам. Как известно, четырехполосная автомобильная дорога Барда-Агдам соединяется с внутригородской дорожной сетью Агдама.

Общая протяженность внутригородских дорог составляет 191,1 километра. На первоначальном этапе планируется построить дороги протяженностью 121 километр. Колоссальный масштаб работ! А ведь, дело не ограничивается прокладкой современных, качественных дорог. В Агдаме строятся отели, жилые массивы, социальные учреждения, учреждения культуры, административные центры, детские сады - вся необходимая социальная инфраструктура.

Поражают темпы работ. Уже сообщено, что к концу 2024 года все эти проекты будут реализованы и уже с 2025 года мы вернем наших соотечественников в родной город Агдам. Уже подчеркнуто, что на начальном этапе в этот город, который был превращен армянскими оккупантами в руины, планируется переселить 10000 жителей. Несложно представить, с каким нетерпением каждый из них ждет этого момента, возможно, самого счастливого в своей жизни.

А ведь, освобождение Агдама стало возможным вопреки, а не благодаря позиции ведущих мировых держав. Ни одна из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ не оказала на Армению достаточного давления. Против страны-оккупанта не были введены какие-либо санкции. Да, Совет Безопасности ООН принял 29 июля 1993 года года резолюцию № 853, осуждающую захват Агдамского района, потребовал "незамедлительного прекращения всех военных действий и немедленного, полного и безоговорочного вывода участвующих в конфликте оккупационных сил из Агдамского района и всех других недавно оккупированных районов Азербайджана.

Но не был предусмотрен механизм наказания Армении за отказ выполнять эту резолюцию. В итоге, восстанавливать справедливость, свою территориальную целостность Азербайджану пришлось собственными силами. Достижение справедливости обошлось нам слишком дорогой ценой- тысячи шехидов отдали свои жизни по причине нежелания или неспособности ведущих мировых держав, МГ ОБСЕ добиться освобождения наших земель мирным путем.

Именно поэтому официальный Баку прав, отметая любые попытки реанимации МГ ОБСЕ, любые потуги зарубежных покровителей Армении, призывающих учитывать права "народа Карабаха". Им всем, выступая в разрушенном до основания армянскими оккупантами, освобожденном азербайджанской армией в ходе 44-дневной войны Агдаме, ответил Президент нашей страны и Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев.

"Армянское население, проживающее в Карабахском регионе Азербайджана, наши граждане, и мы не будем обсуждать ни с одним международным центром то, как устраивать их жизнь", заявил он. Это были слова политического деятеля мирового масштаба, не раз сумевшего доказать способность добиваться любой поставленной цели, вопреки планам мирового армянства и их покровителей, попутчиков. Это были слова того, кто делом всей своей жизни сделал освобождение и возрождение Карабаха, превращение Азербайджана в ведущее государство региона. Это были слова того, кто реализовал мечты десятков миллионов азербайджанцев мира.