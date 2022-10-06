В Баку обнаружены артиллерийские снаряды - ФОТО - ВИДЕО
На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям "112" поступила информация об обнаружении боеприпасов на территории Гарадагского района города Баку.
Как сообщили Day.Az в МЧС, на место происшествия незамедлительно была привлечена гибкая группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.
После принятия соответствующих мер безопасности на территории совместно с сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что при осмотре места происшествия обнаруженный боеприпас представляет собой 1 85-мм пушечный снаряд, пригодный для боевого применения.
Боеприпасы были изъяты и вывезены с территории для утилизации специалистами МЧС.
Никаких других опасных или подозрительных предметов в ходе дальнейшего осмотра на месте происшествия и в его ближайших окрестностях обнаружено не было.
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