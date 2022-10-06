В Баку обнаружены артиллерийские снаряды

На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям "112" поступила информация об обнаружении боеприпасов на территории Гарадагского района города Баку.

Как сообщили Day.Az в МЧС, на место происшествия незамедлительно была привлечена гибкая группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

После принятия соответствующих мер безопасности на территории совместно с сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что при осмотре места происшествия обнаруженный боеприпас представляет собой 1 85-мм пушечный снаряд, пригодный для боевого применения.

Боеприпасы были изъяты и вывезены с территории для утилизации специалистами МЧС.

Никаких других опасных или подозрительных предметов в ходе дальнейшего осмотра на месте происшествия и в его ближайших окрестностях обнаружено не было.