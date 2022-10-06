https://news.day.az/politics/1501136.html В ходе сентябрьских событий 6 азербайджанцев погибли от пыток со стороны армянских военнослужащих - Генпрокуратура
В ходе сентябрьских событий 6 азербайджанцев погибли от пыток со стороны армянских военнослужащих - Генпрокуратура
Азербайджанской стороне переданы тела шести азербайджанцев, убитых с применением пыток армянскими военнослужащими в ходе сентябрьских событий, в связи с которыми ранее распространились соответствующие видеокадры.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал начальник следственного управления Генеральной прокуратуры Азербайджана Немат Авазов.
Он напомнил, что следственная группа продолжает расследование в отношении других видеокадров, распространившихся в социальных сетях.
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