В ходе сентябрьских событий 6 азербайджанцев погибли от пыток со стороны армянских военнослужащих

Азербайджанской стороне переданы тела шести азербайджанцев, убитых с применением пыток армянскими военнослужащими в ходе сентябрьских событий, в связи с которыми ранее распространились соответствующие видеокадры.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал начальник следственного управления Генеральной прокуратуры Азербайджана Немат Авазов.

Он напомнил, что следственная группа продолжает расследование в отношении других видеокадров, распространившихся в социальных сетях.