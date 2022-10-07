Быть частью армии под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева - большая гордость и честь

Источник: Агентство международной информации Trend

Успехи, достижения армии зависят не только от ее высокого профессионализма, но и морально-психологического состояния. Во время 44-дневной войны, завершившейся исторической Победой Азербайджана, мы всегда чувствовали моральную поддержку Победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, а также нашего народа, и это придавало нам еще больше сил.

Об этом в интервью Trend TV сказал командир воинской части Внутренних войск МВД Азербайджана, Герой Отечественной войны полковник Зафар Юсибов, передает Day.Az.

"Быть частью армии под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева - это большая гордость и честь. Огромный душевный подъем, патриотизм, самое современное оружие и боеприпасы, высочайший профессионализм армии привели нас к Победе", - сказал он.

Юсибов также рассказал о ведении боевых действий на труднопроходимой местности.

"Используя имеющиеся у нас специальные средства, мы добивались эффективных результатов. Трудно использовать тяжелую технику, передвигаться с грузами по горной местности. Мы продвигались вперед с автоматами, снайперскими винтовками, пулеметами и, по возможности, с ручными гранатометами, и этого нам было достаточно. На высотах враг был вооружен тяжелой техникой. Однако результат налицо. Мы разгромили врага. Лучшее оружие - это хорошо обученный солдат. Им нужны были солдаты, которые могли бы использовать имеющееся оружие и боеприпасы. Враг, который не мог хорошо использовать свое оружие, бросил его и бежал", - сказал командир воинской части.

Он отметил, что обеспечение самым современным оружием, боеприпасами и техникой еще больше повышает мощь армии.

"Верховный главнокомандующий ВС Азербайджана всегда уделяет большое внимание вопросам обеспечения, снабжения армии, социальной защиты личного состава", - сказал Юсибов.

Он подчеркнул, что если армянская армия снова попытается совершить военные провокации, то получит адекватный ответ.

"Враг должен знать, что любые его агрессивные действия, военные провокации будут решительно пресечены", - сказал Юсибов.