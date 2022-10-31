Макрон, газ и Total Energies

Как, наверное, многие знают, 15 ноября Сенат Франции будет обсуждать одиозный документ, представленный армянским лобби. Принятая к обсуждению резолюция абсолютно нерациональна и откровенно проармянская. Слишком уж откровенно проармянская даже для законодательного органа Франции, традиционно пляшущего под дудку армянства. Кто тут кого больше использует, станет ясно позднее - армянство воспользовалось своим влиянием на французские власти для достижения армянских целей, или же президент Франции пытается воспользоваться армянством для повышения своего имиджа как "мирового лидера" и утверждения влияния на Южном Кавказе. В любом случае, стоит ожидать, что резолюция будет принята.

В этом документе много неадекватных моментов. Остановимся на одном из них. Проармянская резолюция предписывает правительству Франции инициировать в масштабах Евросоюза эмбарго на импорт газа и нефти из Азербайджана. Вспомним также, что президент Франции в нашумевшем интервью высказался в том смысле, что его страна не покупала и не собирается покупать энергоресурсы у Азербайджана, а ее "ценности и принципы" не продаются.

Между тем, близится зима. Климатические условия пока что благоприятствуют экономии энергии в Европе, да и газохранилища той же Франции удалось заполнить. Однако, как говорят европейские эксперты, суровая реальность заключается в том, что существуют физические ограничения на замену российского газа в краткосрочной перспективе. Если спрос вырастет из-за морозов, запасы могут истощиться, а цены взлететь до таких уровней, которые нанесут удар по компаниям и государственным финансам. Низкие температуры также могут спровоцировать конкуренцию между Северной Америкой и Европой за поставки СПГ. В то же время безветренная погода может замедлить ветряка а облачность - обесточить солнечные батареи. Последнее - к вопросу о замене традиционных на альтернативные источники энергии.

Как отметил в комментарии Day.Az глава Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхам Шабан, нынешняя осень действительно затянулась. В отличие от осени прошлого года, в этом году большинство стран ЕС успело заполнить свои резервуары газом. В целом, в 19 странах, где имеются подземные газохранилища, они заполнены более чем на 90 процентов. Пока что экономить позволяет погода, а также то, что в первой половине года из России было импортировано достаточно газа, были диверсификационные поставки из США. В целом объем газохранилищ в странах ЕС составляет 106 миллиардов кубометров, на сегодня планка в 100 миллиардов уже достигнута.

В принципе, считает Шабан, принятие Сенатом какого-то документа в поддержку санкций на энергоресурсы Азербайджана возможно, потому что отвечает линии политического руководства Франции. В подготовке текста резолюции приняли участие представители сенатского большинства, а это значит, что во французском парламенте имеется практически единое мнение по этому вопросу.

"Франции это ничем не грозит, потому что она, в отличие от ряда других членов Евросоюза, не покупает у Азербайджана нефть и газ. Макрон в последнем интервью так и заявил и уточнил, что Франция и далее не планирует покупать энергоресурсы у Баку. И вот тут лично у меня возникает вопрос: что это значит "не планирует"?

Дело в том, что разработка второй фазы газового месторождения "Абшерон" предусматривает поставку газа именно в Европу. Подтвержденные извлекаемые запасы месторождения составляют 350 миллиардов кубометров газа, из которых только 50 миллиардов пойдет на внутренний рынок, а оставшаяся часть с учетом того, что срок контракта 30 лет, должна экспортироваться в объеме до 10 миллиардов кубометров в год, чтобы геологические запасы превратить в капитал.

Согласно подписанным контрактам, главная энергетическая компания Франции - Total Energies будет располагать прибыльным газом и конденсатом. А такими заявлениями и ожидающейся антиазербайджанской резолюцией Париж фактически закрывает своей компании возможность использовать эти объемы у себя на родине. У меня возникает еще один вопрос: почему открытое в 2011 году месторождение до сих пор не эксплуатируется? До сих пор не получено даже первого газа. Может быть, из Елисейского дворца спущены какие-то распоряжения по этому поводу? Я бы не исключал такую вероятность", - сказал эксперт.

Для сравнения Ильхам Шабан предложил посмотреть, как работает британская ВР. С 1995 года, отметил он, когда этой кампании еще только через три года предстояло получить первую нефть, компания уже начала ежеквартально отчитываться перед обществом о своих расходах и развитии проекта, что делает по сей день, спустя 27 лет. ВР сохраняет эту традицию, показывая свою приверженность выполнению контрактных обязательств и прозрачности. Ничего подобного мы за 11 лет не увидели со стороны французской Total, которая входит в тройку крупнейших европейских энергокомпаний. До сих пор нет информации о том, сколько потрачено на проект Абшерон-1, чем столько лет занимается компания, когда предстоят какие-то работы, когда по новому графику должна начаться добыча. Это все держится в тайне. Накануне войны, в сентябре 2020 года на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева с участием главы государства состоялась закладка фундамента морских операций на месторождении "Абшерон". Было обещано, что первый газ будет получен через год, но завершается 2022-й, а о начале добычи нет и речи.

По словам нашего собеседника, у компании, работающей столько лет в Азербайджане, нет своего сайта, но и на сайте материнской компании нет раздела, связанного с азербайджанскими проектами. Что удивляет и озадачивает.

"Я не помню, честно говоря, когда выходил в последний раз какой-то пресс-релиз о деятельности Total Energies в нашей стране. Но точно помню сообщение, что летом 2012 года о подтвержденных и аудированных запасах на Абшероне. Затем - 21 ноября 2015 Total и SOCAR согласовали коммерческое соглашение по разработке Абшерон-1. И все. Чем занимается компания, на что потратила столько времени? фактически ничего по проекту ранней добыче газа не нужно было делать - необходимо было пробурить одну единственную эксплуатационную скважину. Тем временем ВР на таком сложное месторождение, как Шахдениз, всего за 7 лет построила платформу, три подводных трубопровода, береговой терминал, экспортный трубопровод до Турции протяженностью около 850 километров, причем, со сложным рельефом в Грузии. Total же требовалось построить небольшую платформу и соединить ее с Нефтяными камнями, где получит газ SOCAR. На это им не хватило 11 лет?" - удивляется эксперт.

По словам Шабана, при этом французская сторона вечно недовольна Азербайджаном. Та же Total Energies тратит все свое время на то, чтобы добиться от Азербайджана уступок и смягчения коммерческого соглашения. Наш собеседник напомнил, что Азербайджан подписал 37 контрактов на разведку и разработку месторождений на своей территории и до сих пор ни одного пункта, ни одной запятой в контрактах не изменил.

"Этим мы отличаемся от других государств. Баку не ставит свою подпись просто так, перед подписанием серьезно продумывает каждый пункт, а, подписав, строго соблюдает все договоренности. Чего хотелось бы пожелать и французам", - сказал глава Центра нефтяных исследований Азербайджана.

Лейла Таривердиева