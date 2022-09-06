В Европе Азербайджану верят, и в этом наше преимущество перед другими экспортерами газа

Президент Азербайджана очень грамотно и дипломатично указал, что инициатива по созданию транскаспийской трубопроводной инфраструктуры должна исходить от собственника газа. Этого пока не наблюдается. Кроме того, на туркменский газ нет покупателя. Газ покупают не правительства, а частные компании. Правительства лишь делают политические заявления.

Об этом сказал в беседе с Day.Az глава Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхам Шабан, комментируя мысли, прозвучавшие в интервью Президента Ильхама Алиева итальянской газете Il Sole 24 Ore.

Напомним, что, отвечая на вопрос издания касательно Транскаспийского газопровода, глава государства заметил, что разговоры об этом идут давно, но ничего не предпринято на практике. В вопросе Южного газового коридора Азербайджан, как экспортер, взял на себя ведущую роль, создал команду, провел необходимые переговоры с зарубежными государствами, потребителями, компаниями. Страна также выступила основным инвестором проекта. Транскаспийский трубопровод же не является азербайджанским проектом, он основан на ресурсах Туркменистана. Если Ашхабад примет такое решение, Азербайджан его поддержит, но инициатором в данном случае Баку не станет, подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

История Транскаспийского проекта берет начало с 1997 года, когда между турецкой госкомпанией и Туркменгазом был подписан контракт о купле-продаже туркменского газа в объеме 30 миллиардов кубометров. Туркменский газ планировалось переправить через Азербайджан, Грузию в Турцию и далее в Европу. 10 миллиардов кубометров Турция хотела приобрести для своих внутренних нужд и 20 миллиардов - перенаправить в Европу. В связи с этим после того, как был подписан контракт, во главе с американской Шелл был создан трубопроводный консорциум.

В то время на востоке Туркменистана не было никакой необходимой инфраструктуры. Люди, далекие от этой сферы, думают, что доставить туркменский газ в Азербайджан и затем в Европу проще простого. Надо соединить по прямой "всего лишь" 300 километров - и туркменский газ будет в Азербайджане, а там по существующей инфраструктуре можно транспортировать его в Европу. Но все далеко не так, все гораздо сложнее.

Туркменские газовые месторождения были открыты еще в советское время, и расположены они на западе страны, на границе с Афганистаном. Чтобы доставить оттуда к берегу Каспия газ, необходимо было проложить примерно тысячу километров магистрального трубопровода. Туркменистан в годы независимости в течение десяти лет построил этот трубопровод пропускной способностью примерно 30 миллиардов кубометров. Однако это только физическая труба. В реальности по ней нельзя пропустить более 5 миллиардов кубометров газа, потому что отсутствуют газо-компрессорные станции. Для транспортировки больших объемов газа необходимо наличие газо-компрессорных станций. Тут недостаточно какого-то небольшого агрегата. Многие плохо представляют себе, что такое газо-компрессорная станция. На самом деле это масштабное сооружение, занимающее площадь 4-5 футбольных полей. Если брать за основу те цены, что были в то время, когда Азербайджан строил станции на своем газопроводе, то можно сказать, что по тем, тогда еще низким ценам, обходится станция для транспортировки 16 миллиардов кубометров газа в 500 миллионов долларов. Сейчас эта цифра должна быть уже не менее 700 миллионов. А расстояние прокачки зависит от мощности станции и рельефа местности по маршруту трубопровода.

Одним словом, это дорогое удовольствие для туркменской стороны.

Далее, неверно и представление о том, что проложить газопровод по дну моря по прямой легче легкого. Труба, в отличие от самолета, не может идти строго по прямой. На дне Каспия много грязевых вулканов, кроме того, чтобы строительство не обошлось очень дорого и чтобы береговая компрессорная станция не сильно напрягалась, надо постараться провести трубу по минимальным глубинам. В результате 300 километров превращаются в 400, а то и больше километров.

После того, как в Азербайджане было открыто газовое месторождение Шахдениз, западным странам туркменский газ стал неинтересен. Для чего такие траты, если Азербайджан берет на себя основную инициативу по созданию газотранспортной инфраструктуры. В отличие от Туркменистана, который за многие годы так и не решился профинансировать хотя бы один метр трубы за пределами своих границ или взять на себя какие-то риски. Азербайджан же построил сначала Баку-Тбилиси-Эрзерум, а затем Южный газовый коридор.

Есть и такой момент - у европейцев создалось впечатление, что нефтедобывающие страны, мол, богаты и сами могут создать инфраструктуру, а они потом на границе Европы будут забирать свой газ. Между тем, известно, что Туркменистан хотя и добывает углеводороды, но вовсе не является состоятельной страной. Одним словом, денег на такие проекты у туркменской стороны нет и рисковать она не хочет.

Президент Ильхам Алиев уже не раз повторял, что инициатива должна исходить от производителя. Должны быть также покупатели туркменского газа. Что-то я не помню, чтобы со времени расформирования каспийского трубопроводного консорциума в начале двухтысячных, кто-то изъявил желание приобрести туркменский газ. Нет таких. Дело в том, что в Европе прекрасно понимают, что Туркменистан - это далеко, это не очень понятный поставщик, с которым, конечно, можно подписать контракт, но не будет никакой гарантии стабильности поставок. Если обратить внимание, экспорт туркменского газа всегда был нестабильным. То туркменская сторона транспортировала в Россию 50 миллиардов кубометров, то опускала поставки до нуля, то доводила их до 4 миллиардов кубометров. У Туркменистана в этом плане часто возникали проблемы. Например, с Ираном. А с Китаем подписан контракт. Последний вложил капитал, подписал Соглашение о разделе продукции (СРП) на разработку газового месторождения как оператор, покупатель газа и оператор доставки. Контракт с китайской стороны подписала государственная компания CNPC. Будут ли созданы такие же условия для европейских компаний? Об этом даже не ведется разговоров.

Президент Азербайджана очень грамотно и дипломатично указал, что инициатива по созданию транскаспийской трубопроводной инфраструктуры должна исходить от собственника газа. Этого пока не наблюдается. Кроме того, на туркменский газ нет покупателя. Газ покупают не правительства, а частные компании. Правительства лишь делают политические заявления. И такие заявления европейцами делаются с конца 90-х, чтобы держать вопрос на повестке. В свое время Туркменистан рассматривался как одна из ресурсных баз в проекте Набукко. Но Набукко не стало, и сегодня туркменской стороне некуда девать свой газ. Трансафганский трубопровод строится с 1995 года и когда будет завершен, неизвестно.

Туркменский газ находится далеко от рынков, а значит, это дорогой газ. Кроме того, туркменский газ по составу высокосернистый, то есть перед тем, как запустить его в магистральную трубу, он должен подвергнуться глубокой очистке. Это требует вложения в дополнительную инфраструктуру и тоже повышает себестоимость газа. Туркменский газ может пойти по азербайджанской трубе, но в небольших объемах. Тут не много свободного места, как в нефтепроводе Баку-Тбилиси-Джейхан, где свободно 50 процентов. А в европейской части Южного газового коридора места нет вообще. Допустим, до европейских границ мы небольшой объем туркменского газа как-то пропустим, а дальше? А дальше должна думать сама Европа.

Заявления, которые в последнее время звучат по этой теме с Запада и из Туркменистана, носят больше политический характер. А Президент Азербайджана не просто делает заявления, но и разъясняет. Например, в интервью итальянскому изданию он сказал, что в случае, если Туркменистан примет решение по Транскаспию, Азербайджан готов оказать поддержку. Что подразумевается под поддержкой? На мой взгляд, она будет заключаться в готовности прокачать туркменский газ по своей территории и в тех объемах, которые позволяет азербайджанская газотранспортная инфраструктура. Азербайджан получит транзитный тариф, выделит коридор. И это все. Потому что вопросы, связанные с созданием новой инфраструктуры, должны решать продавец и покупатель. У Азербайджана достаточно газа, в ближайшие как минимум 50 лет мы стабильно, в рамках контрактов Шахдениз-2, Абшерон-2 и, возможно, Шахдениз-3 будем обеспечивать Европу газом. А то, что Азербайджан является стабильным поставщиком, на Западе хорошо знают. И потому в Европе Азербайджану верят, дорожат им как разумным, предсказуемым и стабильным поставщиком. И в этом наше преимущество перед другими экспортерами газа.

Лейла Таривердиева