Тройка Армения-Франция-Иран потерпит поражение

Место и роль Азербайджана на Среднем коридоре в последнее время в разы возросли, и это признают все. Сегодня Средний коридор - основная артерия для грузоперевозок по линии Восток-Запад. В контексте кризиса, с которым столкнулся мир, зарубежные партнеры нашей страны признают, что возможности коридора высоки, потому что на его маршруте располагается такая сильная страна, как Азербайджан, вносящая вклад в его стабильность. А победа Азербайджана в 44-дневной войне сделала возможности коридора еще шире.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса, председатель Общественного объединения "Возвращение в Карабах" Турал Гянджалиев.

По словам нашего собеседника, на встречах с членами Европарламента он не раз слышал о поддержке Среднему коридору. В частности, этот вопрос обсуждался с польскими парламентариями, и на встрече звучали мнения о возможности объединения через Азербайджан Среднего коридора с реализующейся Польшей инициативой трех морей - Адриатического, Черного и Балтийского. После запуска коридора, к этой инициативе присоединится и Каспийское море. Средний коридор, идущий с Дальнего Востока в Европу, таким образом, объединит четыре моря.

"Кроме этого, мы обсудили с польскими коллегами возможности соединения строящейся в Восточной Европе дороги Виа Карпатия со Средним коридором и превращения ее в выход на Восток. Роль Азербайджана в региональных процессах особая, и наши европейские партнеры это понимают. Поэтому нынешняя активность Франции на этом "фронте" не при каких обстоятельствах не увенчается успехом. Деструктивная политика Парижа отвергается его коллегами по Евросоюзу. Это Польша, Венгрия, страны Балтии, балканские страны. Это, конечно же, Турция и многие другие. Все поддерживают запуск на полную мощь Среднего коридора, в том числе пока еще не функционирующего его элемента - Зангезурского коридора", - сказал Гянджалиев.

Армения, подчеркнул он, тоже могла бы стать частью Среднего коридора, но только после того, как прекратит претензии к Азербайджану и подпишет мирный договор. А до этого ее шансы интегрироваться в этот грандиозный проект равны нулю.

"Тридцать лет Армения кричала на весь мир, что находится в изоляции, что ей перекрыты все выходы во внешний мир, что Азербайджан и Турция якобы держат ее в "блокаде". И вот сегодня ей представился уникальный шанс выйти из изоляции. Но вместо этого Армения, наоборот, пытается затормозить проект. И основным из ее союзников в этом деле, который поддерживает и вдохновляет ее на саботаж, является Франция. Париж прекрасно понимает, что задействование в полную силу Среднего коридора будет способствовать усилению тюркских государств, через которые он проходит, и потому старается всеми силами помешать реализации проекта, в частности созданию Зангезурского коридора, используя в качестве инструмента Ереван. Однако ее ресурсы для этого очень малы, если не сказать равны нулю", - подчеркнул Гянджалиев.

Депутат напомнил, что согласно Трехстороннему заявлению, подписанному по окончании Второй карабахской войны, Армения взяла на себя обязательство относительно создания коммуникаций через Зангезур в Нахчыван. Избежать выполнения этого обязательства ей не удастся, считает он. Наличие подписи России под этим документом говорит о том, что и Москва заинтересована в открытии Зангезурского коридора. Так что деструктивной силой, поддерживающей Армению в ее нежелании выполнять взятые на себя обязательства, является Франция. Но она такая не одна, отметил Гянджалиев. Против Зангезурского коридора выступает и Иран, и это показывает, что на наших глазах рождается некая тройка, выступающая против реализации проекта.

"Но Иран, как и Франция, тоже взялся за неблагодарное дело. Зангезурский коридор не направлен против какой-либо страны, его цель - укрепление и расширение регионального сотрудничества. Против тройки Армения-Франция-Иран стоит формат, включающий не только Азербайджан и Турцию, но и многие страны Европы", - сказал Турал Гянджалиев.

Лейла Таривердиева