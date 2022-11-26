https://news.day.az/politics/1514515.html В Баку опровергли фейк минобороны Армении
В Баку опровергли фейк минобороны Армении
Азербайджанская армия не открывала огонь по позициям армянских подразделений.
Как сообщает в субботу Day.Az, об этом говорится в заявлении министерства обороны Азербайджана.
"Информация, распространенная армянской стороной о якобы обстреле подразделениями азербайджанской армии в ночь с 25 на 26 ноября из стрелкового оружия различного калибра позиций подразделений вооруженных сил Армении полностью ложная и не отражает действительность. Категорически опровергаем эту информацию, распространяемую министерством обороны Армении", - говорится в заявлении министерства.
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