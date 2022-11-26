Требование Пашиняна об участии в брюссельской встрече Макрона - преднамеренная провокация

Шокирован новостью о том, что запланированная на 7 декабря встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюсселе теперь не состоится. Это бросает тень на мирный процесс. Причиной отмены является настойчивое требование Пашиняна присутствия президента Франции Эммануэля Макрона, как это было в Праге 6 октября. Однако у брюссельского процесса, о котором сейчас идет речь, не было иного посредника, кроме Шарля Мишеля.

Как сообщает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал британский журналист, медиа-консультант Онник Джеймс Крикорян.

Журналист подчёркивает, что требование Пашиняна провокационно и США, ЕС вместе со всеми другими заинтересованными сторонами, включая гражданское общество, должны немедленно потребовать, чтобы встреча в Брюсселе состоялась без участия Макрона.

"Трагедия заключается в том, что Пашинян, которого я все чаще называю предсказуемо непредсказуемым, должен был знать, какой будет реакция Баку. Поэтому есть основания опасаться, что это был преднамеренный шаг, направленный на срыв Брюссельского процесса. Вопрос зачем и по чьей просьбе?", - недоумевает британский журналист.

Он также отметил, что ни один аналитик или журналист не ожидал присутствия Макрона на следующей после Брюсселя встрече в Праге и не оценил её как расширение формата Шарля Мишеля.

Напомним, Президент Ильхам Алиев 25 ноября на международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика" заявил, что встреча в Брюсселе, которая должна была пройти 7 декабря, не состоится и Азербайджан будет рассматривать другие альтернативы.