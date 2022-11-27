Безграмотные московские игры для армян: российские миротворцы прикинулись "невеждами"

Автор: Эльчин Алыоглу,

главный редактор Milli.Az

специально для Day.Az

Квадрокоптер, принадлежащий незаконным армянским вооруженным формированиям на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, днем 26 ноября попытался осуществить разведывательный полет над позициями азербайджанских войск в окрестностях населенного пункта Шушакенд Ходжалинского района, а потом и над населенным пунктом Едди Хырман Агдамского района.

В результате бдительности азербайджанских подразделений квадрокоптер был приземлен и взят.

Армянские сепаратисты не ограничивают себя пусками квадрокоптеров - они практически ежедневно обстреливают позиции азербайджанской армии, пытаясь провоцировать наших военных на ответные, но очень жесткие и широкомасштабные действия.

Но все во вселенной имеет логическое окончание и естественно, что официальный Баку может прибегнуть к адекватному ответу в виде КТО - контртеррористической операции - с целю окончательного решения вопроса с незаконными армянскими вооруженными формированиями на территории страны.

Азербайджанская армия пока всего лишь отвечает на обстрелы, подавляя огневые точки и все еще надеясь на исполнение обязанностей со стороны миротворческого контингента России, временна размещенной на некоторых территориях Карабаха.

Миротворцы же, вопреки широко распространенному мнению и утвердившимся штампам, в Карабахе занимаются практически всем - они отличились многими "ценными качествами", как-то принятием родов, собиранием гранат (не ручных, а тех, что растут на деревьях), охраной окапывающихся армянских военных, помощью ем же армянам строительстве оборонительных укреплений и возведении бетонных капониров.

Кроме того, на территорию временного дислоцирования миротворцев поставляется оружие, боеприпасы и военная техника из Армении: совершенно случайно миротворцы не видят доверху набитые ящиками со снарядами и минами грузовики с номерами Минобороны Армении, едущие со стороны Кафана в Ханкенди.

Они также упорно не замечают прибытие из Армении военнослужащих в Карабах для - минуточку - "несения постоянного или временного боевого дежурства на позициях Армии самообороны".

"Армии самообороны"? В Карабахе, на территории Азербайджана? А как же четвертый пункт трехстороннего заявления, где говорится: "Миротворческий контингент Российской Федерации развёртывается параллельно с выводом армянских вооружённых сил"?

Возмущаться поведением и позицией российских миротворцев алогично, реагировать на каждый армянский бред и упорное нежелание следовать законам элементарной логики со стороны российских военных в Карабахе - бессмысленно.

Законы жанра неумолимы, а реалии суровы - Россия теряет Армению, все больше армян питают весьма антипатичные чувства к Кремлю и начинают смотреть в сторону коллективного Запада, готовясь сменить хозяина и благодетеля.

Потому и Россия, пытаясь помешать барражу Армению в сторону Запада, с зубовным скрежетом играет рол терпеливого родителя, желающего образумить непутевое дитя.

Одновременно с подобной абсурдной геопедагогической поэмой Москва всеми силами и средствами - включая якобы "беглого" миллиардера, а ныне "государственного министра" Рубена Варданяна - намерена закрепиться хотя бы в Ханкенди, Агдере, Аскеране и Ходжалы.

Российский миротворческий контингент (РМК) не ограничивает себя в "помощи" сирым и убогим карабахским армянам, в последнее время упражняясь в искажении на армянский лад названий населенных пунктов Карабаха.

А когда Минобороны Азербайджана указывает на вопиющее несоответствие заявлений РМК самому духу миротворчества, пресс-служба Министерства обороны России неискренно удивляясь, ищет начинает искать виноватых как можно дальше от самих исполнителей провокаций.

А их оправдания так же неуклюжи, как и сами действия, направленные на создание ложной чувств уверенности и защищенности у армянских сепаратистов.

Например, Минобороны России твердит: "Заявление о том, что российский миротворческий контингент, размещенный в Карабахе, использует топонимы с карт Генштаба ВС. РФ, опубликовал Telegram-канал, не имеющий статуса официального канала РУК. Несмотря на это, ряд СМИ, в том числе и Sputnik Армения, упомянули этот пост как "ответ" РМК на официальное заявление Минобороны Азербайджана по поводу названий населенных пунктов на азербайджанской территории".

Далее, официальный представитель Минобороны РФ сообщил, что не знает, какое отношение к ведомству имеет канал, разместивший пост от имени РМК. Он указал, что официальным является лишь главный канал Минобороны РФ. На странице РМК в качестве официального также указан основной канал МО РФ в Telegram.

В посте говорилось, что ВС РФ и российский миротворческий контингент в Карабахе используют топонимы, установленные топографическими картами Генштаба ВС РФ.

"Вызывает удивление критика из Баку относительно названия населенного пункта Магавуз, так как ранее и неоднократно в бюллетенях Минобороны России использовались и другие неазербайджанские топонимы", - написал канал Peacekeeper.

Собеседник в российском военном ведомстве указал, что ссылки на все официальные каналы МО РФ размещены на сайте ведомства.

Напомним, что ранее Минобороны Азербайджана выразило возмущение тем, что РМК использует вымышленное название населенного пункта "Магавуз": "Так, в официальной информации миротворческого контингента РФ от 24 ноября 2022 года сообщается, что Азербайджан якобы нарушил режим прекращения огня в направлении населенного пункта "Магавуз". Доводим до сведения российской стороны, что официальное название азербайджанского поселка под названием "Магавуз" - ЧАРДАХЛЫ". Азербайджанское военное ведомство отметило, что РМК использует топонимы, не соответствующие официальным географическим названиям в Карабахском регионе Азербайджана.

Власти Азербайджана неоднократно подчеркивали, что территориальной единицы "Нагорный Карабах" не существует. Есть Карабахская экономическая зона, созданная на основе указа Президента Азербайджана.

Командование российских миротворцев упорно утверждает, что не имеет никакого отношения к сообщениям в социальных сетях, фотографиям и видеосъемкам, где "представители" РМК проводят учения, останавливают машины армян на дорогах, раздают продукты, одежду и книги армянским детям?

Тогда возникает резонный и очень простой вопрос: а кто их снимает на камеру и далее размешает в социальных сетях? Если весь этот интригующий процесс незаконен, то неужели российские миротворцы до того ударились в идеи непротивления и всепрощенчества, что никак не реагируют на съемки, репортажи и тексты про себя? Ведь весь этот информационный мусор появляется в "неофициальном канале" до того, как официальный сайт Минобороны России удосуживается разместить в своих "официальных" ресурсах те же самые фотографии и тексты.

Те же самые, господа.

И если все так, то что за околесный бред несется со стороны Минобороны РФ и тем более, командования РМК о том, что они, оказываются, совершенно не при чем и все "деется не во славу, а вопреки"?

И все неуклюжие попытки российских генералов для оправдания якобы "точного знания географии" глупы, как нервный ответ приснопамятной российский императрицы Елизаветы Петровны, когда ей сказали, что Великобритания находится на острове, не поверила и сердито возразила: "Разве ж англичане дикари какие, чтобы вместо Европы на острове жить?"

Тем более, что полный список и обширная карта населенных пунктов Карабахского экономического района Азербайджана с названиями, соответствующими азербайджанским топонимам, были официально направлены Азербайджаном Министерству обороны Российской Федерации, предыдущему и нынешнему командованию российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджана, а также в Совместный турецко-российский мониторинговый центр. Тем не менее в сообщениях миротворцев из РФ, опубликованных на теперь уже не на "непонятном социальном ресурсе", а на официальном сайте российского Минобороны, некоторые населенные пункты Азербайджана упорно фигурируют под мнимыми армянскими названиями.

Иначе наше Минобороны в который уже раз, терпеливо, чуть ли не на пальцах попыталась объяснить своим коллегам из Москвы: "С сожалением отмечаем, что в официальных сообщениях миротворческого контингента Российской Федерации, опубликованных на официальном интернет-сайте Министерства обороны Российской Федерации, названия наших населенных пунктов все еще приводятся под вымышленными армянскими топонимами.

Кроме того, так же нежелательно всякий раз указывать Карабахский экономический район как "Нагорно-Карабахскую территорию".

Призываем командование российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджанской Республики, использовать в соответствующих сообщениях правильные названия населенных пунктов на территории нашей страны, приведенные в нашем официальном обращении.

В заключение доводим до сведения российской стороны, что официальные названия азербайджанских населенных пунктов, упоминаемых в сообщении от 26 ноября 2022 года как "Мардакерт" и "Мартуни", - АГДЕРЕ и ХОДЖАВЕНД соответственно.

Еще раз для особо непонятливых в Минобороне России: не "Мардакерт", а Агдере, не "Мартуни", а Ходжавенд.

Но если российские генералы и особенно руководство РМК, у которых - к сведению тех, кто в танке - нет мандата вообще, они находятся в Карабахе только с нашего согласия - продолжат свои примитивные попытки ловить маленькую рыбку в мутной воде, то и нам придется называть Москву - Московией, Калининград - Кенигсбергом, Казань - Газаном, Чебоксары - Чубук Сары, Челябинск - Челеби Карагаем, Владивосток - Еусматорой, Южно-Сахалинск - Тоехарой, Саратов - Сарытау, Ставрополь - Ставрос Полисом, а Санкт-Петербург - Нотебургом и т.д.

Также напоминаем четвертый пункт трехстороннего заявления: "Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации - 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения".

Надеемся достучаться до сознания московских лампасоносителей.

Пока надеемся, крепко задумавшись о целесообразности нахождения российских миротворцев на территории Азербайджана.