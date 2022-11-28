https://news.day.az/politics/1515103.html Начался визит начальника Генштаба ВС Азербайджана в США
Начался визит начальника Генштаба ВС Азербайджана в США
Делегация во главе с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба азербайджанской армии, генерал-полковником Керимом Велиевым находится с визитом в США.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство обороны.
Сообщается, что в ходе визита запланированы встречи делегации в штате Оклахома с военным руководством США и в рамках "Программы партнерства со штатом".
В рамках визита будет организован ряд мероприятий по случаю 20-летия сотрудничества между Азербайджанской армией и Национальной гвардией Оклахомы.
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