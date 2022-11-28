Начался визит начальника Генштаба ВС Азербайджана в США

Делегация во главе с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба азербайджанской армии, генерал-полковником Керимом Велиевым находится с визитом в США.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство обороны.

Сообщается, что в ходе визита запланированы встречи делегации в штате Оклахома с военным руководством США и в рамках "Программы партнерства со штатом".

В рамках визита будет организован ряд мероприятий по случаю 20-летия сотрудничества между Азербайджанской армией и Национальной гвардией Оклахомы.