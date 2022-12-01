МИД Азербайджана поделился публикацией в связи с годовщиной освобождения Лачина

МИД Азербайджана поделился в Twitter публикацией в связи с годовщиной освобождения Лачина.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"Сегодня минуло два года с освобождения Лачинского района. Поздравляем всех соотечественников в этот дорогой день, когда один из райских уголков Азербайджана - Лачин - под руководством победоносного Верховного главнокомандующего был освобожден от оккупации. Да здравствует Азербайджан!"