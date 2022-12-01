Госпогранслужба Азербайджана назвала число задержанных нарушителей границы

В ноябре 2022 года Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана задержала за нарушение государственной границы 47 человек, 27 из которых граждане Азербайджана, 14 - граждане Пакистана, по одному гражданину Турции, Либерии, России, а также три гражданина Ирана.

Как передает в четверг Day.Az, об этом говорится в сообщении ГПС Азербайджана.

Было отмечено, что также задержаны 29 человек, которые пытались пересечь государственную границу по поддельным документам.

За нарушение правил пограничного режима были задержаны 1 288 человек, в отношении которых приняты соответствующие меры. Кроме того, был выявлен и передан соответствующим структурам 291 человек, находившийся в розыске, предотвращен выезд 428 человек, которым запрещено покидать Азербайджан, и въезд 25 человек, которым запрещен въезд в страну.

В результате мер по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств было обнаружено и изъято 18 килограммов 947 граммов наркотических средств и 419 таблеток психотропных препаратов.

Кроме того, в рамках мероприятий по борьбе с контрабандой был предотвращен провоз контрабандных товаров на сумму 297 302 маната.