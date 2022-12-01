https://news.day.az/politics/1515866.html Законодательные органы Франции превратились в арену политической авантюры - Милли Меджлис
Законодательные органы Франции превратились в арену политической авантюры - Милли Меджлис
Законодательные органы Франции превратились в арену политической авантюры.
Об этом говорится в комментарии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана в связи с принятой Национальной ассамблеей Франции предвзятой резолюцией, сообщает в четверг Day.Az.
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