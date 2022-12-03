https://news.day.az/politics/1516423.html Мы хотим, чтобы Азербайджан был полностью очищен от мин - посольство Великобритании - ФОТО
Мы хотим, чтобы Азербайджан был полностью очищен от мин - посольство Великобритании - ФОТО
"Мы хотим, чтобы Азербайджан был полностью очищен от мин".
Как передает Day.Az, об этом написано в Twitter британского посольства в Азербайджане.
"К сожалению, мы часто слышим о том, как азербайджанцы подрываются на минах", - говорится в публикации.
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