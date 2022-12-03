"Мы хотим, чтобы Азербайджан был полностью очищен от мин".

Как передает Day.Az, об этом написано в Twitter британского посольства в Азербайджане.

"К сожалению, мы часто слышим о том, как азербайджанцы подрываются на минах", - говорится в публикации.