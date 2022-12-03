Армяне открыли огонь по позициям ВС Азербайджана

3 декабря примерно в 16:30 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в Ходжавендском направлении.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Минобороны.

Подразделениями Азербайджанской Армии, дислоцированными в указанном направлении, были приняты адекватные ответные меры.