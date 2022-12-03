https://news.day.az/politics/1516515.html Армяне открыли огонь по позициям ВС Азербайджана - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНОБОРОНЫ
Армяне открыли огонь по позициям ВС Азербайджана - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНОБОРОНЫ
3 декабря примерно в 16:30 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в Ходжавендском направлении.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Минобороны.
Подразделениями Азербайджанской Армии, дислоцированными в указанном направлении, были приняты адекватные ответные меры.
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