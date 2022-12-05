Шаг Баку, который сотрясет Тегеран

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Эльвин Сахаватоглы

На фоне агрессивной политики Тегерана против Баку особое внимание привлекают учения вооруженных сил Азербайджана и Турции на границе с Ираном.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, согласно официальной информации, распространенной министерством обороны Азербайджана, в учениях задействованы личный состав различных родов войск азербайджанской армии и ВС Турции, боевая и инженерно-фортификационная техника специального назначения, а также средства военной авиации.

В соответствии со сценарием Сухопутные войска, Военно-воздушные силы, силы специального назначения, инженерные войска, подразделения ракетных и артиллерийских войск ВС Азербайджана совместно с военнослужащими ВС Турции выполняют различные учебно-боевые задачи.

Основное внимание в ходе совместных учений уделено обеспечению боевой слаженности при взаимодействии войск, совершенствованию управления, обмену опытом и повышению профессионализма личного состава.

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