Премьер-министр Али Асадов встретился c главой Дагестана Сергеем Меликовым

6 декабря премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с находящимся с визитом в нашей стране главой Республики Дагестан Российской Федерации Сергеем Меликовым, передает во вторник Day.Az со ссылкой на Кабмин Азербайджана.

Как сообщается, на встрече было выражено удовлетворение развитием отношений между Азербайджаном и Дагестаном в различных сферах, обсуждены перспективы дальнейшего взаимодействия по направлениям, представляющим взаимный интерес.

Выражена убежденность в том, что сотрудничество между Азербайджаном и Дагестаном будет и впредь способствовать дальнейшему укреплению азербайджано-российского взаимовыгодного партнерства.